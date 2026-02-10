Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Va chạm giao thông, 1 người bị hành hung ở trung tâm TP.HCM

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
10/02/2026 12:08 GMT+7

Công an phường Bến Thành (quận 1 cũ) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM triệu tập những người liên quan để làm rõ vụ 1 người bị hành hung tại giao lộ Nguyễn Trãi - Nguyễn Văn Tráng sau va chạm giao thông.

Sáng 10.2, Công an phường Bến Thành phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM lập hồ sơ, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hành hung người đi đường sau va chạm giao thông.

Va chạm giao thông, 1 người bị hành hung ở trung tâm TP.HCM - Ảnh 1.

Va chạm giao thông, 1 người bị hành hung ở trung tâm TP.HCM

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Sáng cùng ngày, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh rất đông người tập trung tại một giao lộ, lớn tiếng với nhau. Cạnh bên là hiện trường vụ va chạm giao thông, trong đó chiếc xe máy ngã cạnh chiếc ô tô hiệu Bently đang đậu giữa đường.

Lát sau, 2 người đàn ông truy đuổi, tấn công 1 người đàn ông khác. Trong lúc bỏ chạy, nạn nhân va vào một xe máy đang đậu dưới lòng đường rồi ngã xuống. Người này đứng lên tiếp tục bỏ chạy thì bị người đàn ông còn lại vây đánh. Nạn nhân vừa bỏ chạy, vừa la hét cầu cứu từ những người xung quanh. Vụ hành hung khiến nhiều người tập trung theo dõi, gây náo loạn khu vực.

Liên quan đến vụ việc, Công an phường Bến Thành xác định, vụ việc xảy ra vào rạng sáng 10.2 tại giao lộ Nguyễn Trãi - Nguyễn Văn Tráng (phường Bến Thành, TP.HCM). Bước đầu, nguyên nhân được nhận định là do mâu thuẫn sau va chạm giao thông.

Hiện Công an phường Bến Thành đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM mời làm rõ đối với những người liên quan, lập hồ sơ, điều tra xử lý theo quy định.

Tin liên quan

TP.HCM: Bắt khẩn cấp kẻ hành hung cô gái bị trọng thương ở quán cà phê

TP.HCM: Bắt khẩn cấp kẻ hành hung cô gái bị trọng thương ở quán cà phê

Liên quan vụ trêu chọc, hành hung cô gái bị trọng thương ở quán cà phê, Công an TP.HCM đã bắt khẩn cấp người đàn ông 37 tuổi về hành vi 'gây rối trật tự công cộng'.

Khám phá thêm chủ đề

hành hung Công An TP.HCM TP.HCM va chạm giao thông
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận