Sáng 10.2, Công an phường Bến Thành phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM lập hồ sơ, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hành hung người đi đường sau va chạm giao thông.

Va chạm giao thông, 1 người bị hành hung ở trung tâm TP.HCM ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Sáng cùng ngày, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh rất đông người tập trung tại một giao lộ, lớn tiếng với nhau. Cạnh bên là hiện trường vụ va chạm giao thông, trong đó chiếc xe máy ngã cạnh chiếc ô tô hiệu Bently đang đậu giữa đường.

Lát sau, 2 người đàn ông truy đuổi, tấn công 1 người đàn ông khác. Trong lúc bỏ chạy, nạn nhân va vào một xe máy đang đậu dưới lòng đường rồi ngã xuống. Người này đứng lên tiếp tục bỏ chạy thì bị người đàn ông còn lại vây đánh. Nạn nhân vừa bỏ chạy, vừa la hét cầu cứu từ những người xung quanh. Vụ hành hung khiến nhiều người tập trung theo dõi, gây náo loạn khu vực.

Liên quan đến vụ việc, Công an phường Bến Thành xác định, vụ việc xảy ra vào rạng sáng 10.2 tại giao lộ Nguyễn Trãi - Nguyễn Văn Tráng (phường Bến Thành, TP.HCM). Bước đầu, nguyên nhân được nhận định là do mâu thuẫn sau va chạm giao thông.

Hiện Công an phường Bến Thành đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM mời làm rõ đối với những người liên quan, lập hồ sơ, điều tra xử lý theo quy định.