Va chạm giao thông, 2 tài xế dùng kéo và rựa lao vào 'hỗn chiến'

Thanh Lộc
Thanh Lộc
08/02/2026 14:00 GMT+7

Qua xác minh của cơ quan chức năng, vụ xô xát giữa 2 tài xế xảy ra ở khu vực Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (xã Dân Hóa, Quảng Trị) có sử dụng rựa và kéo để tấn công nhau, gây thương tích.

Ngày 8.2, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại hình ảnh đầy kinh hãi khi 2 người đàn ông được cho là tài xế xe tải xô xát với nhau, trong đó có 1 người đàn ông dùng vật nghi là rựa, bổ nhiều nhát liên tiếp vào người còn lại. Dù sự việc có nhiều người chứng kiến nhưng không ai dám lại gần can ngăn.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào lúc 18 giờ 30 phút chiều 7.2, trên quốc lộ 12 đoạn trước cây xăng IDEL Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (xã Dân Hóa, Quảng Trị).

Sau va chạm giao thông, 2 tài xế lao vào nhau với kéo và rựa- Ảnh 1.

2 tài xế xô xát sau va chạm

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo đó, xe biển kiểm soát của Lào UN 1576 kéo rơ moóc UN 2631 do Đặng Xuân Chính (38 tuổi, trú P.Nam Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) điều khiển chở hàng từ Lào về cảng Cửa Lò (Nghệ An), khi đến đoạn đường nêu trên thì va chạm phía sau đuôi xe biển kiểm soát UN 4506 kéo rơ moóc UN 1325, do ông Lê Thế Anh (46 tuổi, trú P.Nam Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) điều khiển, đang đậu bên đường.

Sau khi va chạm giao thông, 2 bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Hậu quả, ông Anh bị ông Chính dùng kéo đâm vào người, khoảng 4 vết thương có kích thước nhỏ ở phần lưng và bụng, không nghiêm trọng. 

Trong khi đó, ông Chính bị ông Anh dùng rựa đánh vào sau đầu bị rách khoảng 5 cm, chảy nhiều máu, tai phải rách khoảng 3 cm và một số vết thương khác, bị ngất tại chỗ…

Sau khi nắm thông tin, lực lượng của Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo đã có mặt ngăn chặn vụ việc, sơ cứu người bị thương. 

Ông Chính được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 115 (Nghệ An). Phương tiện do ông Chính điều khiển bị hỏng nhẹ phần đầu, ước tính sơ bộ thiệt hại khoảng 20 triệu đồng, còn xe do ông Anh điều khiển bị hư hỏng nhẹ đuôi rơ moóc, ước tính sơ bộ thiệt hại khoảng 5 triệu đồng.

Sau va chạm giao thông, 2 tài xế lao vào nhau với kéo và rựa- Ảnh 2.

2 hung khí được thu giữ tại hiện trường

ẢNH: THANH LỘC

Do vụ việc liên quan đến va chạm giao thông, 2 bên sử dụng hung khí để đánh người gây thương tích, Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo đã phối hợp Đội CSGT đường 12 và Công an xã Dân Hóa lập biên bản vụ việc ban đầu, thống nhất bàn giao Công an xã Dân Hóa tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

