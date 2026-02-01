Bắt khẩn cấp tài xế đánh người tử vong sau va chạm giao thông

Ngày 1.2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị đã thực hiện lệnh bắt giữ Mai Anh Nhật (43 tuổi, ngụ xã Hậu Nghĩa, Tây Ninh) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Nhật là tài xế đánh người đàn ông 64 tuổi tử vong sau va chạm giao thông.

Sau va chạm giao thông, Nhật liên tục đánh người đàn ông 64 tuổi khiến nạn nhân ngã gục tại chỗ

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo thông tin ban đầu, trưa 30.1, Nhật điều khiển xe bán tải chở con gái lưu thông hướng từ ngã tư Hậu Nghĩa về xã Hòa Khánh (Tây Ninh). Khi đến giao lộ có đèn tín hiệu giao thông giữa đường tỉnh 825 và đường Ba Sa - Gò Mối, Nhật giảm tốc độ chờ đèn đỏ.

Lúc này, ô tô do ông N.V.H (64 tuổi, ở TP.HCM) điều khiển cùng chiều vượt lên từ bên trái và xảy ra va chạm vào cửa xe của Nhật.

Sau va chạm, Nhật xuống xe kiểm tra thì xảy ra lời qua tiếng lại với ông H. Không kiềm chế được nóng giận, Nhật dùng tay đánh 3 cái vào vùng thái dương khiến ông H. ngã xuống đường.

Chưa dừng lại, Nhật tiếp tục dùng chân đá mạnh vào hông trái làm nạn nhân bất tỉnh tại chỗ. Giao thông khu vực này bị ùn ứ vì sự việc đánh người giữa đường của Nhật.

Phát hiện ông H. bất tỉnh, Nhật cùng người dân dùng xe bán tải của Nhật để đưa nạn nhân đi cấp cứu. Ông H. nhập viện trong tình trạng xuất huyết não nặng và phải chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), đến tối 31.1 thì tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý hành vi đánh người tử vong của tài xế Nhật theo quy định pháp luật.