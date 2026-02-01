TP.HCM: Bắt tài xế xe ôm lợi dụng đồng nghiệp ngủ quên để trộm điện thoại

Ngày 1.2, thông tin từ Công an phường Gò Vấp (quận Gò Vấp cũ, Công an TP.HCM), đơn vị đang củng cố hồ sơ, xử lý Nguyễn Minh Tâm (45 tuổi, tài xế xe ôm) về hành vi trộm cắp tài sản.

Tâm bị các trinh sát phát hiện khi đang di chuyển trên đường Vĩnh Lộc ẢNH: CACC

Theo đó, khoảng 0 giờ ngày 17.1, anh L.M.B (49 tuổi, là tài xế xe công nghệ) đang sạc pin xe mô tô điện tại quán nước trên đường Quang Trung (phường Gò Vấp) thì ngủ quên. Khi tỉnh giấc, anh B. phát hiện chiếc điện thoại iPhone 15 Pro Max 256 GB màu trắng mua năm 2023 với số tiền hơn 30 triệu đồng đã bị kẻ gian lấy mất.

Đến báo án tại Công an phường Gò Vấp, anh B. không cung cấp được thông tin nào về đối tượng vì tài sản bị mất khi anh đang ngủ say.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Gò Vấp chỉ đạo các trinh sát dày dạn kinh nghiệm xuống hiện trường truy xét. Tuy nhiên, kết quả thu được tại hiện trường là hình ảnh mờ nhòe của 1 người đàn ông nghi vấn đi xe Yamaha Nouvo không rõ biển kiểm soát.

Tiếp tục truy xét, lực lượng phá án nhận định đối tượng tẩu thoát về hướng xã Bình Lợi (thuộc huyện Bình Chánh cũ). Phương án truy vết đón lõng được giăng ra để truy tìm đối tượng nghi vấn.

Đến 21 giờ ngày 23.1, trên đường Vĩnh Lộc (xã Tân Vĩnh Lộc), công an phát hiện Tâm có nhiều dấu hiệu nghi vấn và đặc điểm nhận dạng tương tự nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, người này thừa nhận đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Tâm khai nhận vào khuya 17.1, khi đi ngang số 476 đường Quang Trung (phường Gò Vấp) thì phát hiện anh L.M.B ngủ quên trong lúc chờ sạc xe.

Tâm quay xe lại và đậu xe ở đó khoảng hơn 5 phút, thấy anh B. vẫn nằm ngủ nên Tâm tiếp cận lấy điện thoại của đồng nghiệp, nhét vào túi quần và nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Do không biết mật khẩu nên Tâm đã bán điện thoại cho 1 đối tượng không quen biết tại khu vực Bến xe Miền Tây với giá 1,8 triệu đồng lấy tiền tiêu xài. Được biết vào năm 2022, Tâm có 1 tiền sự về tội trộm cắp tài sản.

Tâm tại cơ quan công an ẢNH: CACC

Vụ việc đang được Công an TP.HCM củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.