Xử lý nam thanh niên sàm sỡ cô gái trong hẻm ở TP.HCM

Ngày 31.1, thông tin từ Công an TP.HCM cho biết Công an phường Cầu Kiệu (quận Phú Nhuận cũ) vừa hoàn tất xác minh, xử lý một vụ sàm sỡ, quấy rối xảy ra trên địa bàn, gây bức xúc dư luận.

Clip ghi lại vụ quấy rối ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo điều tra, ngày 28.1, Công an phường Cầu Kiệu tiếp nhận tin báo của chị D.B.T (23 tuổi) về việc bị một nam thanh niên đi xe máy áp sát, dùng tay đụng chạm vào vùng ngực rồi nhanh chóng tăng ga bỏ chạy.

Vụ việc xảy ra khoảng 19 giờ 45 ngày 16.1, tại khu vực đầu hẻm đường Phan Đình Phùng (phường Cầu Kiệu), khi nạn nhân đang đứng chờ người thân.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Cầu Kiệu phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM khẩn trương truy xét phương tiện nghi vấn. Qua đó, công an xác định đối tượng liên quan là V.Q.K (26 tuổi), tạm trú tại địa phương.

Làm việc với cơ quan công an, K. thừa nhận hành vi sàm sỡ, quấy rối nêu trên. Để tránh bị phát hiện, đối tượng đã dùng khẩu trang che biển số xe trước khi áp sát nạn nhân.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, công an đã lập biên bản xử phạt V.Q.K về hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục theo quy định tại Nghị định 282/2025/NĐ-CP với mức phạt 7 triệu đồng, buộc xin lỗi công khai. Đồng thời xử phạt 5 triệu đồng về hành vi che lấp biển số xe theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Tổng mức phạt là 12 triệu đồng.

Lực lượng công an sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra và xử lý nghiêm các hành vi xâm hại thân thể, danh dự người khác nơi công cộng nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại một vụ quấy rối tình dục trong con hẻm ở TP.HCM. Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào tối 16.1, tại một con hẻm trên đường Phan Đình Phùng, phường Cầu Kiệu.

Theo nạn nhân, trong lúc chờ đợi, chị bị một người đàn ông đi xe máy, có dấu hiệu che biển số, bất ngờ áp sát rồi thực hiện hành vi quấy rối. Dù chị T. hoảng loạn la hét, cố gắng giữ đối tượng lại, người này vẫn nhanh chóng tăng ga bỏ chạy khỏi hiện trường. Toàn bộ vụ việc được camera an ninh của nhà dân trong hẻm ghi lại.

Sau khi xảy ra vụ việc, chị T. đã đến cơ quan công an trình báo. Nạn nhân cho hay, đến nay tinh thần vẫn chưa ổn định, thường xuyên rơi vào trạng thái bất an mỗi khi ra ngoài, nhiều ngày liền không dám đi một mình mà phải nhờ người thân đưa đón; luôn giật mình, ám ảnh khi nghe tiếng xe chạy từ phía sau.