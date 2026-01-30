Xử phạt người đàn ông trần truồng uốn éo trước Trường đại học Bách khoa TP.HCM

Ngày 30.1, lãnh đạo UBND phường Đông Hòa, (Dĩ An, Bình Dương cũ) TP.HCM cho biết, Công an phường đã phối hợp với các đơn vị liên quan mời làm việc với ông N.D.K (34 tuổi, ở TP.HCM) để làm rõ hành động trần truồng uốn éo chụp ảnh trước Trường đại học Bách khoa TP.HCM rồi đăng tải lên mạng xã hội với nội dung lệch lạc.

Bài viết kèm hình ảnh nam giới trần truồng uốn éo trước cổng trường ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Qua xác minh, ông N.D.K là chủ tài khoản mạng xã hội có tên M.N.L, đã đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh và clip có nội dung dâm ô, đồi trụy, không phù hợp với thuần phong mỹ tục.

Căn cứ kết quả buổi làm việc, Công an phường Đông Hòa đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.D.K về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử.

Theo đó, ông N.D.K bị phạt 7,5 triệu đồng, đồng thời buộc gỡ bỏ toàn bộ đường dẫn, thông tin vi phạm đã đăng tải trên mạng xã hội.

Trước đó, tài khoản mạng xã hội mang tên M.N.L đăng tải nhiều hình ảnh, clip kèm nội dung phản cảm. Trong đó, có hình ảnh ghi nhận một nam giới đứng trước cổng Trường đại học Bách khoa (phường Đông Hòa, TP.HCM) có hành động uốn éo trong trạng thái trần truồng.

Các bài đăng nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và chia sẻ trên mạng xã hội.

Không chỉ đăng tải hình ảnh nhạy cảm, tài khoản này còn kèm theo nhiều dòng trạng thái, bình luận có nội dung phản cảm, gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục, trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, lãnh đạo UBND phường Đông Hòa đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khẩn trương phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, xác minh. Trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã mời người vi phạm lên làm việc và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.