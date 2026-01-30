Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Xử phạt người đàn ông trần truồng uốn éo trước Trường đại học Bách khoa TP.HCM

Trần Duy Khánh - Đỗ Trường
30/01/2026 10:46 GMT+7

Người đàn ông có hành động trần truồng uốn éo chụp ảnh trước Trường đại học Bách khoa TP.HCM rồi đăng tải lên mạng xã hội với nội dung lệch lạc.

Ngày 30.1, lãnh đạo UBND phường Đông Hòa, (Dĩ An, Bình Dương cũ) TP.HCM cho biết, Công an phường đã phối hợp với các đơn vị liên quan mời làm việc với ông N.D.K (34 tuổi, ở TP.HCM) để làm rõ hành động trần truồng uốn éo chụp ảnh trước Trường đại học Bách khoa TP.HCM rồi đăng tải lên mạng xã hội với nội dung lệch lạc.

Xử phạt người đàn ông trần truồng uốn éo trước Trường Đại học Bách khoa TP.HCM- Ảnh 1.

Bài viết kèm hình ảnh nam giới trần truồng uốn éo trước cổng trường

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Qua xác minh, ông N.D.K là chủ tài khoản mạng xã hội có tên M.N.L, đã đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh và clip có nội dung dâm ô, đồi trụy, không phù hợp với thuần phong mỹ tục.

Căn cứ kết quả buổi làm việc, Công an phường Đông Hòa đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.D.K về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử.

Theo đó, ông N.D.K bị phạt 7,5 triệu đồng, đồng thời buộc gỡ bỏ toàn bộ đường dẫn, thông tin vi phạm đã đăng tải trên mạng xã hội.

Trước đó, tài khoản mạng xã hội mang tên M.N.L đăng tải nhiều hình ảnh, clip kèm nội dung phản cảm. Trong đó, có hình ảnh ghi nhận một nam giới đứng trước cổng Trường đại học Bách khoa (phường Đông Hòa, TP.HCM) có hành động uốn éo trong trạng thái trần truồng.

Các bài đăng nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và chia sẻ trên mạng xã hội.

Không chỉ đăng tải hình ảnh nhạy cảm, tài khoản này còn kèm theo nhiều dòng trạng thái, bình luận có nội dung phản cảm, gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục, trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, lãnh đạo UBND phường Đông Hòa đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khẩn trương phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, xác minh. Trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã mời người vi phạm lên làm việc và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Dán decal trang trí ô tô bằng hình ảnh phản cảm bị phạt thế nào?

Dán decal trang trí ô tô bằng hình ảnh phản cảm bị phạt thế nào?

Một cán bộ CSGT TP.HCM cho biết chủ xe dán decal trang trí lên xe ô tô, sử dụng hình ảnh phản cảm có thể bị xử phạt hành chính từ 5 - 8 triệu đồng về hành vi 'khiêu dâm, kích dục ở nơi công cộng'.

Khám phá thêm chủ đề

trần truồng TP.HCM Công An TP.HCM xử phạt vi phạm hành chính
