Thời sự

Công an TP.HCM cảnh báo loạt chiêu trò lừa đảo tăng mạnh dịp tết

Hoài Nhiên
Hoài Nhiên
30/01/2026 07:36 GMT+7

Vào dịp Tết Nguyên đán, các chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng bùng phát mạnh. Công an TP.HCM cảnh báo người dân cần đặc biệt cảnh giác để tránh 'sập bẫy'.

Chiều 29.1, tại buổi tập huấn kỹ năng nhận diện và phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng, đại diện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM đã chỉ ra những chiêu thức lừa đảo gia tăng trong dịp tết.

Những thủ đoạn tinh vi

Đại diện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM cho biết, một trong những chiêu trò xuất hiện dày đặc vào dịp tết là lừa đảo bán vé xe, vé máy bay và tour du lịch giá rẻ.

“Lợi dụng nhu cầu về quê ăn tết của học sinh, sinh viên, người lao động cũng như nhu cầu du lịch đầu năm tăng cao, các đối tượng lập website, fanpage giả mạo các hãng vận chuyển, công ty du lịch để chào mời vé giá sốc, tour du lịch siêu khuyến mãi. Sau khi yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân và chuyển tiền đặt cọc, các đối tượng lập tức cắt liên lạc, chiếm đoạt tài sản", đại diện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM cho hay.

Công an TP.HCM cảnh báo loạt chiêu trò lừa đảo tăng mạnh dịp tết- Ảnh 1.

Đại diện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM phát biểu tại buổi tập huấn

ẢNH: HOÀI NHIÊN

Cùng với đó, nhu cầu đổi tiền mới, tiền lẻ để lì xì đầu năm cũng bị các đối tượng lợi dụng. Chúng quảng cáo dịch vụ đổi tiền nhanh chóng, giao tận nơi, yêu cầu người dân chuyển tiền trước rồi hứa sẽ mang tiền mới đến. Thực tế sau khi nhận tiền, các đối tượng lập tức cắt liên lạc. Công an lưu ý, theo quy định pháp luật hiện hành, hành vi đổi tiền trái phép có thể bị xử phạt từ 20 - 40 triệu đồng, người dân không chỉ mất tiền mà còn có nguy cơ vi phạm pháp luật.

Một thủ đoạn khác là gửi các thông báo giả về quà tết, tiền hỗ trợ, trợ cấp xã hội hoặc bảo hiểm xã hội để lừa đảo. Các đối tượng sử dụng nhiều ứng dụng để nhắn tin, gọi điện và gửi đường link thông báo người dân được nhận tiền từ các chương trình tri ân, phúc lợi. Khi nạn nhân làm theo hướng dẫn, cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hoặc tải ứng dụng giả mạo, tài khoản ngân hàng sẽ bị kiểm soát và toàn bộ tiền bị chiếm đoạt.

Đại diện Phòng Cảnh sát hình sự cũng cảnh báo chiêu trò lừa đảo “việc nhẹ lương cao” tái diễn mạnh mẽ dịp cuối năm. Các đối tượng giả danh sàn thương mại điện tử hoặc thương hiệu lớn, tuyển cộng tác viên làm nhiệm vụ tăng tương tác, tăng đơn hàng và lợi dụng chiếm đoạt tài sản của người dân.

Thời gian gần đây còn xuất hiện hình thức lừa đảo thông qua các combo chụp ảnh tết giá rẻ. Các đối tượng lập fanpage quảng cáo dịch vụ chụp ảnh tết với mức giá thấp bất thường, đưa ra lý do tết đông khách nên cần đặt cọc trước. Khi nạn nhân đến nơi thì mới tá hỏa vì bị lừa.

Lừa đảo mua sắm online dịp tết cũng gia tăng khi người dân bận rộn, không nhớ rõ đã đặt hàng hay chưa. Đối tượng giả danh shipper gọi điện yêu cầu thanh toán, lợi dụng sự mất cảnh giác để chiếm đoạt tiền.

Đáng chú ý, một thủ đoạn tinh vi khác là giả vờ chuyển tiền nhầm. Các đối tượng cố ý chuyển tiền vào tài khoản người dân, sau một thời gian thì gọi điện yêu cầu trả tiền lãi, biến nạn nhân thành “con nợ”.

Cũng có trường hợp sau khi chuyển tiền, đối tượng lập tức gọi điện, yêu cầu chuyển trả nhưng cung cấp số tài khoản khác với số đã chuyển ban đầu. Khi nạn nhân không kiểm tra kỹ và chuyển tiền, sẽ tiếp tục có người khác gọi điện, tự nhận là chủ tài khoản thật để yêu cầu chuyển thêm lần nữa.

“2 phải - 4 không” để tránh sập bẫy

Đại diện Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần tuân thủ nguyên tắc “2 phải - 4 không” để tránh sập bẫy lừa đảo.

Với nguyên tắc “2 phải”, người dân phải luôn nâng cao cảnh giác, chủ động bảo mật thông tin cá nhân, đặc biệt là căn cước công dân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP và các tài khoản mạng xã hội. Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ bị lừa đảo, phải nhanh chóng liên hệ với cơ quan công an để được hỗ trợ kịp thời.

Đối với nguyên tắc “4 không”, người dân không hoảng sợ trước các tin nhắn, cuộc gọi từ người lạ có nội dung xấu liên quan đến bản thân, người thân hoặc các vụ việc, vụ án. Bên cạnh đó, không nhẹ dạ, cả tin trước những món quà, khoản tiền hoặc lợi nhuận “trên trời rơi xuống” cũng như các lời mời chào, dụ dỗ việc nhẹ lương cao. 

Đồng thời, người dân cần đặc biệt thận trọng với các lời mời kết bạn từ người lạ trên mạng xã hội, không tham gia các hội nhóm đầu tư, mua bán, tìm bạn bốn phương khi chưa được kiểm chứng. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP; không truy cập đường link lạ và không tải các ứng dụng không rõ nguồn gốc. 

