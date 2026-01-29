Công an TP.HCM tìm chủ nhân của 32 chó, mèo vừa được giải cứu

Ngày 29.1, Công an phường Tân Hưng (quận 7 cũ, Công an TP.HCM) thông báo tìm chủ nhân của 32 con chó, mèo được lực lượng chức năng giải cứu trong một vụ triệt phá đường dây trộm cắp, tiêu thụ vật nuôi trên địa bàn.

Một số cá thể mèo trong vụ án ẢNH: CACC

Theo Công an phường Tân Hưng, số vật nuôi gồm 2 con chó và 30 con mèo hiện đang được tạm giữ, chăm sóc tại trụ sở để phục vụ công tác xác minh, đồng thời tìm lại chủ sở hữu hợp pháp. Cơ quan công an đã đăng tải hình ảnh chi tiết từng con để người dân tiện nhận diện.

Người dân nghi bị mất trộm chó, mèo thời gian gần đây được đề nghị đến trụ sở Công an phường Tân Hưng để trình báo, mang theo hình ảnh vật nuôi, giấy tờ liên quan (nếu có) như sổ tiêm phòng, hóa đơn thú y, thông tin thời gian bị mất và các đặc điểm nhận dạng riêng nhằm bảo đảm việc trao trả đúng chủ. Việc hoàn trả sẽ được thực hiện ngay sau khi xác định đầy đủ căn cứ hợp lệ.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, ngày 28.1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Tân Hưng kiểm tra một căn hộ cho thuê trên đường Lê Văn Lương, phát hiện 5 người gồm Lê Minh Thanh, Lê Quốc Khánh, Nguyễn Duy Thiện, Nguyễn Hoàng Long và Phạm Minh Phước có dấu hiệu trộm cắp, tiêu thụ trái phép chó, mèo.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 32 con chó, mèo với tổng trọng lượng khoảng 92 kg cùng nhiều dụng cụ, phương tiện phục vụ việc bắt trộm và vận chuyển.

Qua khai thác ban đầu, các đối tượng khai nhận đã tổ chức bắt trộm chó, mèo tại phường Tân Hưng và khu vực lân cận để bán kiếm lời. Vụ việc hiện được Công an phường Tân Hưng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Hiện trường căn nhà chứa chó, mèo trộm ẢNH: CACC

Nhóm trộm chó, mèo (ở giữa) bị công an bắt giữ ẢNH: CACC

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân tăng cường quản lý, trông giữ vật nuôi, không thả rông chó, mèo; khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến trộm cắp, vận chuyển vật nuôi trái phép cần kịp thời báo cơ quan công an để xử lý.