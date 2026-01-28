Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Công an TP.HCM bắt nhóm trộm chó, mèo số lượng lớn

Trần Duy Khánh - Hoàng Huy
28/01/2026 20:00 GMT+7

Lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM bắt quả tang nhóm người trộm 32 con chó, mèo ở phường Tân Hưng (quận 7 cũ).

Ngày 28.1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết đơn vị vừa phối hợp Công an phường Tân Hưng (quận 7 cũ) bắt quả tang nhóm 5 người có hành vi trộm cắp và tiêu thụ trái phép chó, mèo.

Công an TP.HCM bắt nhóm trộm chó, mèo số lượng lớn- Ảnh 1.

Bên trong căn nhà chứa chó, mèo bị trộm

ẢNH: CACC

Vụ việc được phát hiện trong quá trình thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp tết và công tác quản lý địa bàn.

Theo đó, sáng cùng ngày, công an kiểm tra một căn hộ cho thuê trên đường Lê Văn Lương (phường Tân Hưng). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Lê Minh Thanh (49 tuổi), Lê Quốc Khánh (25 tuổi), Nguyễn Duy Thiện (30 tuổi), Nguyễn Hoàng Long (26 tuổi) và Phạm Minh Phước (54 tuổi, cùng ở TP.HCM) có nhiều dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động trộm cắp vật nuôi.

Kiểm tra hiện trường, lực lượng công an phát hiện nhiều túi lưới chứa 2 con chó và 30 con mèo với tổng trọng lượng khoảng 92 kg, cùng các tang vật như cân, túi vải, dây dù dùng để bắt chó, mèo và 4 xe mô tô phục vụ việc di chuyển, vận chuyển.

Qua khai thác ban đầu, Thanh, Thiện và Phước khai nhận đã đi bắt trộm chó, mèo tại khu vực phường Tân Hưng và các địa bàn lân cận, sau đó bán lại cho Khánh và Long mang đi tiêu thụ.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đã bàn giao toàn bộ vụ việc cho Công an phường Tân Hưng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ tài sản, đặc biệt là vật nuôi trong gia đình. Không thả rông chó, mèo và cần có biện pháp quản lý, trông giữ cẩn thận. Khi phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn bắt trộm vật nuôi hoặc thu gom, vận chuyển động vật không rõ nguồn gốc, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được xử lý.

Công an TP.HCM sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn, chủ động phát hiện, đấu tranh quyết liệt với các hành vi trộm cắp tài sản, trong đó có tình trạng trộm chó, mèo gây bức xúc trong dư luận.

Công an TP.HCM bắt nhóm trộm chó, mèo số lượng lớn- Ảnh 2.

5 đối tượng (ở giữa) bị lực lượng công an bắt giữ

ẢNH: CACC

Mọi hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định, góp phần giữ vững an ninh trật tự và sự bình yên trong khu dân cư.

Trong lúc tuần tra, kiểm soát địa bàn, Công an phường Tân Hưng phát hiện và bắt giữ 2 nghi phạm có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy số lượng lớn.

Công An TP.HCM chó mèo trộm cắp
