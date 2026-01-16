Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM: Vừa ra tù, 'nữ quái' tiếp tục trộm vàng tại chợ An Đông

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
16/01/2026 19:56 GMT+7

Lợi dụng sự sơ hở của tiểu thương, một phụ nữ vừa chấp hành xong án phạt tù đã tiếp tục gây án, trộm lắc tay vàng trị giá khoảng 160 triệu đồng tại chợ An Đông (TP.HCM).

Ngày 16.1, Công an phường An Đông (quận 5 cũ, TP.HCM) cho biết đã bắt giữ L.T.P.T (42 tuổi, ở TP.Đà Nẵng) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản tại khu vực chợ An Đông.

TP.HCM: Vừa ra tù, nữ quái tiếp tục trộm vàng tại chợ An Đông - Ảnh 1.

Công an TP.HCM đã bắt giữ L.T.P.T khi đối tượng đang lẩn trốn tại một khách sạn

ẢNH: CACC

Theo thông tin ban đầu, chiều 15.1, chị N.T.T.N, tiểu thương kinh doanh trang sức tại tầng hầm chợ An Đông, đến Công an phường An Đông trình báo bị kẻ gian lấy trộm một món trang sức bằng vàng.

Cụ thể, khoảng 11 giờ cùng ngày, một phụ nữ mặc áo khoác, đội mũ bảo hiểm đến quầy trang sức của chị N. đứng bấm điện thoại. Lợi dụng lúc chị N. đang tư vấn cho khách, đối tượng này đã lấy trộm một lắc tay vàng trắng trị giá khoảng 160 triệu đồng rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

TP.HCM: Vừa ra tù, nữ quái tiếp tục trộm vàng tại chợ An Đông - Ảnh 2.

Lợi dụng sơ hở của tiểu thương, nữ quái đã lấy trộm một lắc tay vàng trắng trị giá khoảng 160 triệu đồng

ẢNH: CACC

Tiếp nhận tin báo, Công an phường An Đông nhanh chóng vào cuộc truy xét. Đến tối cùng ngày, lực lượng công an phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã bắt giữ L.T.P.T khi đối tượng đang lẩn trốn tại một khách sạn trên địa bàn phường An Lạc. Tại cơ quan công an, T. khai đang chuẩn bị tìm cách tẩu thoát về Đà Nẵng.

Khám xét nơi ở, công an thu giữ tang vật gồm một sợi dây chuyền vàng trị giá ước tính khoảng 120 triệu đồng và hơn 130 triệu đồng tiền mặt do tiêu thụ tài sản trộm cắp mà có.

Đáng chú ý, L.T.P.T là đối tượng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa chấp hành xong án phạt tù. Qua đấu tranh, đối tượng còn khai nhận đã thực hiện thêm một vụ trộm tại tiệm vàng trên địa bàn phường An Lạc.

Công an đang củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

Công an TP.HCM bắt nhóm trộm rùa của chùa Triêm Phước

Công an TP.HCM bắt nhóm trộm rùa của chùa Triêm Phước

Không có tiền tiêu xài, nhóm 4 người rủ nhau vào chùa Triêm Phước (TP.HCM) trộm nhiều rùa đem bán.

Cháu dâu trộm vàng của cô chồng

Khám phá thêm chủ đề

trộm Công An TP.HCM vàng trộm cắp
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận