TP.HCM: Vừa ra tù, 'nữ quái' tiếp tục trộm vàng tại chợ An Đông

Ngày 16.1, Công an phường An Đông (quận 5 cũ, TP.HCM) cho biết đã bắt giữ L.T.P.T (42 tuổi, ở TP.Đà Nẵng) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản tại khu vực chợ An Đông.

Công an TP.HCM đã bắt giữ L.T.P.T khi đối tượng đang lẩn trốn tại một khách sạn ẢNH: CACC

Theo thông tin ban đầu, chiều 15.1, chị N.T.T.N, tiểu thương kinh doanh trang sức tại tầng hầm chợ An Đông, đến Công an phường An Đông trình báo bị kẻ gian lấy trộm một món trang sức bằng vàng.

Cụ thể, khoảng 11 giờ cùng ngày, một phụ nữ mặc áo khoác, đội mũ bảo hiểm đến quầy trang sức của chị N. đứng bấm điện thoại. Lợi dụng lúc chị N. đang tư vấn cho khách, đối tượng này đã lấy trộm một lắc tay vàng trắng trị giá khoảng 160 triệu đồng rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Lợi dụng sơ hở của tiểu thương, nữ quái đã lấy trộm một lắc tay vàng trắng trị giá khoảng 160 triệu đồng ẢNH: CACC

Tiếp nhận tin báo, Công an phường An Đông nhanh chóng vào cuộc truy xét. Đến tối cùng ngày, lực lượng công an phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã bắt giữ L.T.P.T khi đối tượng đang lẩn trốn tại một khách sạn trên địa bàn phường An Lạc. Tại cơ quan công an, T. khai đang chuẩn bị tìm cách tẩu thoát về Đà Nẵng.

Khám xét nơi ở, công an thu giữ tang vật gồm một sợi dây chuyền vàng trị giá ước tính khoảng 120 triệu đồng và hơn 130 triệu đồng tiền mặt do tiêu thụ tài sản trộm cắp mà có.

Đáng chú ý, L.T.P.T là đối tượng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa chấp hành xong án phạt tù. Qua đấu tranh, đối tượng còn khai nhận đã thực hiện thêm một vụ trộm tại tiệm vàng trên địa bàn phường An Lạc.

Công an đang củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.