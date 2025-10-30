Cháu dâu trộm vàng của cô chồng

Ngày 30.10, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Bích Thùy (46 tuổi, ở P.Bùi Hữu Nghĩa, TP.Cần Thơ) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản, liên quan vụ trộm vàng, tiền.

Công an lấy lời khai đối với Nguyễn Thị Bích Thùy để làm rõ hành vi trộm vàng, tiền của cô chồng ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo thông tin ban đầu, chiều 28.10, bà T.L.X. (78 tuổi, ở xã Mỹ Đức, An Giang) đến công an địa phương trình báo bị kẻ gian vào nhà lấy trộm 500 triệu đồng và 10 lượng vàng 24K, tổng trị giá khoảng 2 tỉ đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Mỹ Đức nhanh chóng xác định nghi phạm là Nguyễn Thị Bích Thùy (cháu dâu của bà L.) nên mời đến trụ sở để làm rõ.

Ban đầu, Thùy quanh co không thừa nhận nhưng trước những tài liệu, chứng cứ thu thập tại hiện trường, Thùy đã thừa nhận trộm vàng và tiền của bà L.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã phối hợp Công an xã Mỹ Đức khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác minh, thu hồi hơn 470 triệu đồng và hơn 5 lượng vàng 24K là tang vật vụ án.

Tại cơ quan công an, bước đầu Thùy khai nhận, khoảng 3 tuần trước khi xảy ra vụ án, Thùy được bà L. kêu đến phụ giúp việc nhà. Trong lúc dọn dẹp, Thùy phát hiện tiền và vàng của bà L. trong phòng ngủ nên nảy sinh ý định lấy trộm.

Để thực hiện, khoảng 18 giờ ngày 19.10, khi không có ai ở nhà, Thùy lấy trộm rồi chia nhỏ ra cất giấu trong phòng và đưa cho người thân cất giữ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra vụ cháu dâu trộm vàng và tiền của cô chồng để xử lý theo quy định của pháp luật.