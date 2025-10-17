Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bị phát hiện trộm vàng, nghi phạm xô ngã chủ nhà để tẩu thoát

Trà Quang
Trà Quang
17/10/2025 21:09 GMT+7

Một vụ trộm vàng táo tợn vừa xảy ra tại xã Phù Mỹ Bắc (Gia Lai). Nghi phạm xô ngã bà chủ 65 tuổi để tẩu thoát. Chỉ sau 2 giờ, công an đã bắt giữ nghi phạm và đang thu hồi tang vật.

Chiều 17.10, Công an xã Phù Mỹ Bắc (Gia Lai) cho biết đang phối hợp các đơn vị chức năng Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra vụ trộm vàng xảy ra tại địa phương.

Bị phát hiện trộm vàng, nghi phạm xô ngã chủ nhà 65 tuổi để tẩu thoát - Ảnh 1.

Nghi phạm Lê Văn Vĩ bị bắt giữ để điều tra vụ trộm vàng tại xã Phù Mỹ Bắc

ẢNH: TRÀ QUANG

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, bà Nguyễn Thị Khiết (65 tuổi, thôn An Giang Đông, xã Phù Mỹ Bắc) đi làm về thì tá hỏa phát hiện một người lạ mặt đang lục tủ trong nhà. Khi bị phát hiện, nghi phạm lập tức xô bà Khiết ngã rồi nhanh chân tẩu thoát, lấy đi 5 chỉ vàng 24K.

Nhận tin báo, Công an xã Phù Mỹ Bắc nhanh chóng triển khai lực lượng, xác minh hiện trường, thu thập thông tin và rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn cùng các xã lân cận.

Chỉ sau 2 giờ, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định nghi phạm trộm vàng tại nhà bà Khiết là Lê Văn Vĩ (28 tuổi, ở thôn 10, xã Phù Mỹ Đông). Vĩ có 4 tiền án, gồm 3 vụ trộm cắp tài sản và 1 vụ cướp tài sản.

Công an xã Phù Mỹ Bắc phối hợp Công an xã Phù Mỹ Đông đã bắt giữ Vĩ tại nhà riêng. Tại cơ quan công an, Vĩ khai đã bán số vàng lấy trộm cho một tiệm vàng trên địa bàn xã Phù Mỹ Đông.

Lực lượng công an đang tiến hành xác minh, thu hồi số vàng và điều tra, xử lý nghi phạm theo quy định pháp luật.

