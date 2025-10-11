Vào tiệm vàng cướp giật 63 triệu đồng

Sáng ngày 11.10, Công an tỉnh Đồng Tháp thông tin, lực lượng Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Công an các xã: Mỹ Quí, Phong Hòa (tỉnh Đồng Tháp) và Công an xã Tân Lược (tỉnh Vĩnh Long) truy bắt nhanh Khúc Văn Thanh (17 tuổi, ngụ xã Tân Lược, tỉnh Vĩnh Long) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi cướp giật tài sản.

Khúc Văn Thanh tại cơ quan công an ẢNH: CACC

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 9.10, chị P.L.L.A đang đứng bán hàng tại một tiệm vàng ở xã Mỹ Quí thì có một thanh niên đến gặp chị A. yêu cầu thực hiện giao dịch chuyển tiền cho tiệm vàng, để rút tiền mặt với số tiền 63 triệu đồng.

Lúc này, chị A. đưa số tài khoản của tiệm vàng cho người này để thực hiện chuyển tiền. Khoảng 5 phút sau, khi nghe tiếng chuông thông báo tin nhắn qua điện thoại chị A. kiểm tra lại chỉ nhận được 63.100 đồng. Chưa kịp nói gì thì thanh niên này nhanh chóng tiếp cận và cướp giật số tiền mặt 63 triệu đồng của chị A. đang cầm trên tay, rồi lên xe máy tẩu thoát về hướng về P.Cao Lãnh.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp với Công an xã Mỹ Quí điều tra, truy xét.

Đến khoảng 13 giờ 25 phút cùng ngày, lực lượng Công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp Công an tỉnh Vĩnh Long bắt giữ được Khúc Văn Thanh khi Thanh đang tẩu thoát trên tuyến quốc lộ 54 thuộc xã Tân Lược, tỉnh Vĩnh Long, đồng thời thu giữ một số tang vật có liên quan.

Khúc Văn Thanh khai nhận do không có tiền tiêu xài cá nhân nên Thanh thực hiện hành vi phạm tội. Ngoài ra, Thanh còn khai nhận với thủ đoạn tương tự, trước đó vào tháng 8.2025, Thanh đã thực hiện 1 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, đang trong quá trình tại ngoại Thanh tiếp tục phạm tội.

Hiện vụ việc được Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.