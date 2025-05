Vĩnh Long: Bắt giữ bị can cướp tài sản trốn lệnh truy nã

Ngày 15.5, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long , đơn vị vừa phối hợp bắt giữ bị can Phạm Đình Thụy (38 tuổi, ngụ TP.HCM), bị truy nã về hành vi cướp tài sản.

Bị can Phạm Đình Thụy lúc bị bắt tại một nhà trọ ở xã Đông Thạnh, H.Hóc Môn, TP.HCM ảnh: nam long

Theo cơ quan công an, ngày 15.8.2022, Thụy cùng đồng bọn giả là chủ đầu tư xây dựng, cần đặt số lượng lớn hàng gỗ từ anh Đ.T.P (ngụ TP.Cần Thơ). Qua bàn bạc, nhóm của Thụy thuê căn nhà tại ấp An Phú, xã Bình Ninh, H.Tam Bình, Vĩnh Long rồi gọi anh P. đến để giao dịch.

Khi anh P. đến căn nhà trên, nhóm của Thụy dùng vũ lực khống chế để chiếm đoạt tài sản. Sau khi gây án, cả nhóm bỏ trốn khỏi địa phương.

Tiếp nhận điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an H.Tam Bình (Vĩnh Long) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ngày 20.3.2023 ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Thụy về hành vi cướp tài sản. Ngày 28.4.2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long lập án truy bắt Thụy.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 13.5, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM và Công an xã Đông Thạnh bắt giữ Thụy tại một nhà trọ trên địa bàn xã Đông Thạnh, H.Hóc Môn, TP.HCM.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đang hoàn tất hồ sơ để xử lý Phạm Đình Thụy về hành vi cướp tài sản và trốn lệnh truy nã.