Thời sự

Cháu nội trộm vàng và tiền của ông bà để… nạp game

Thanh Quân
Thanh Quân
19/10/2025 15:34 GMT+7

Sau khi lấy trộm vàng và tiền của ông bà nội, Trần Nhật Duy (18 tuổi, ở xã Tân Phú Đông, Đồng Tháp) dùng 40 triệu đồng nạp game.

Ngày 19.10, tin từ Công an xã Tân Phú Đông (Đồng Tháp) cho biết, đơn vị vừa triệt phá vụ trộm vàng và tiền xảy ra tại nhà bà N.T.C.A (74 tuổi, ở ấp Tân Phú, xã Tân Phú Đông).

Cháu nội trộm vàng và tiền của ông bà để… nạp game- Ảnh 1.

Trần Nhật Duy và tang vật

ẢNH: CTV

Theo điều tra ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 14.10, bà N.T.C.A cùng chồng là ông T.V.N (72 tuổi) và 2 cháu nội là Trần Nhật Duy (18 tuổi) và T.C.T (13 tuổi) đi làm về, thì vợ chồng bà A. phát hiện cửa phòng ngủ (loại nhôm kính một cánh) bị đập vỡ.

Kiểm tra bên trong, hộp tủ nhôm chứa tài sản bị mất trộm gồm: 1 lắc vàng 24K trọng lượng 5 chỉ, 1 nhẫn vàng 24K trọng lượng 4 chỉ, 1 vòng tay vàng 18K trọng lượng 3 chỉ, 90 triệu đồng và 1 điện thoại di động. Tổng giá trị tài sản khoảng 300 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tân Phú Đông đã báo cáo nhanh đến Công an tỉnh Đồng Tháp và Tổ công tác điều tra hình sự, đấu tranh phòng chống tội phạm khu vực số 2. Lực lượng chức năng phối hợp Viện KSND khu vực 2 tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, truy xét nghi phạm.

Quá trình điều tra, công an nhận thấy Trần Nhật Duy có nhiều biểu hiện nghi vấn nên mời đến trụ sở để làm rõ. Sau một ngày đấu tranh, Duy đã thừa nhận hành vi trộm vàng và tiền của ông bà nội.

Công an đã thu hồi toàn bộ số vàng và 50 triệu đồng do Duy cất giấu. Riêng 40 triệu đồng Duy khai đã dùng để nạp vào game. Chiếc điện thoại di động, Duy khai đã ném xuống kênh.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.

