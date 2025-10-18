Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Bắt nghi phạm sát hại chủ quán tạp hóa ở Quảng Ninh

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
18/10/2025 22:20 GMT+7

Chưa đầy 10 tiếng sau khi phát hiện vụ án mạng, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ nghi phạm Bùi Ngọc Đức để điều tra hành vi giết người, cướp tài sản.

Tối 18.10, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đơn vị đã bắt được nghi phạm sát hại nữ chủ quán rồi cướp tài sản, gây rúng động.

Bắt nghi phạm sát hại chủ quán tạp hóa ở Quảng Ninh- Ảnh 1.

Nghi phạm Bùi Ngọc Đức

ẢNH: N.H

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 18.10, Công an P.Bình Khê (tỉnh Quảng Ninh) nhận được tin báo bà Đ.T.T (75 tuổi, trú khu Trại Mới B, P.Bình Khê) tử vong chưa rõ nguyên nhân tại nhà riêng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đại tá Vũ Thanh Tùng, Phó giám đốc phụ trách Công an tỉnh Quảng Ninh, đã chỉ đạo Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh cùng các đơn vị nghiệp vụ trực tiếp xuống hiện trường, huy động lực lượng khẩn trương điều tra, xác minh.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy bà T. sống một mình, kinh doanh tạp hóa tại nhà. Chiều 17.10, người dân không liên lạc được với bà, đồng thời phát hiện nhà có dấu hiệu bất thường nên đã gọi con gái bà T. tới kiểm tra. Khi phá cửa vào, họ phát hiện bà T. nằm ngửa dưới nền nhà, tay chân bị trói. Hiện trường có dấu vết cậy phá cửa, một con lợn đất bị đập vỡ, không còn tiền bên trong.

Chỉ trong khoảng 9 tiếng kể từ khi tiếp nhận tin báo, đến 18 giờ 15 cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ nghi phạm Bùi Ngọc Đức (23 tuổi, trú P.An Tường, tỉnh Tuyên Quang; hiện ở khu Trại Mới B, P.Bình Khê). Đức bị bắt để điều tra hành vi giết người, cướp tài sản.

Tại cơ quan công an, nghi phạm đã khai nhận hành vi phạm tội. Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ các đối tượng liên quan (nếu có) để xử lý theo quy định pháp luật.

