Thời sự

Bắt giữ nghi phạm trộm bánh xe ô tô tại nhiều tỉnh, thành

Hữu Tú
Hữu Tú
24/10/2025 18:01 GMT+7

Sau khi bị công an bắt giữ, Đ.N.K (22 tuổi, ở Đồng Nai) khai đã gây ra hàng loạt vụ trộm bánh xe ô tô tại Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai và TP.HCM.

Ngày 24.10, Công an P.Tân An (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị phối hợp các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ Đ.N.K (22 tuổi, quê Đồng Nai), khi người này đến Đắk Lắk thực hiện hàng loạt vụ trộm bánh xe ô tô.

Theo điều tra ban đầu, do không có việc làm ổn định và nợ nần chồng chất, Đ.N.K đã nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản. Khoảng 2 giờ 30 ngày 12.10, K. điều khiển xe bán tải đến khu vực đường Lý Tự Trọng (P.Tân An), lấy trộm 2 chụp mâm bánh sau của một xe bán tải đang đậu bên đường.

Đến khoảng 0 giờ 50 ngày 16.10, K. tiếp tục điều khiển xe bán tải đến trước nhà người dân ở P.Tân An, tháo 1 bánh phụ và 2 chụp mâm bánh xe bán tải.

Bắt giữ nghi phạm trộm bánh xe ô tô từ TP.HCM tới Đắk Lắk - Ảnh 1.

Công an đã bắt giữ Đ.N.K (22 tuổi, ở Đồng Nai), nghi phạm gây ra nhiều vụ trộm bánh xe ô tô

ẢNH: S.Đ

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tổ chức xác minh và truy xét nghi phạm.

Đến sáng 20.10, khi phát hiện K. đang chạy ô tô trên đường Hồ Chí Minh, hướng từ Đắk Lắk đi Lâm Đồng, lực lượng chức năng đã ra hiệu lệnh dừng xe, bắt giữ nghi phạm.

Tại cơ quan công an, K. khai nhận ngoài 2 vụ trộm nói trên, từ ngày 13 - 18.10, K. còn thực hiện nhiều vụ trộm bánh xe ô tô khác tại các tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai, Đắk Lắk và TP.HCM, chiếm đoạt tổng cộng 13 chiếc bánh xe bán tải.

Sau khi thực hiện các vụ trộm bánh xe ô tô, K. chở đến một tiệm rửa xe trên đường Mai Thị Lựu (P.Ea Kao, Đắk Lắk) để rửa sạch trước khi tìm nơi tiêu thụ.

Công an P.Tân An đang hoàn tất hồ sơ, chuẩn bị chuyển nghi phạm cùng tang vật đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk để tiếp tục điều tra và xử lý theo thẩm quyền.

Bắt khẩn cấp bà chủ lò chó và 2 nghi phạm trộm cắp

Bắt khẩn cấp bà chủ lò chó và 2 nghi phạm trộm cắp

Hai nam thanh niên rủ nhau đi trộm chó, đang bán thì bị Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM ập vào bắt giữ.

