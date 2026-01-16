Phát hiện thi thể nam giới mặc áo in 'Ban Chỉ huy Quân sự phường Phú Lâm'

Chiều 16.1, Công an phường Phước Long phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra, xác minh danh tính thi thể nam giới được phát hiện trôi trên sông Rạch Chiếc.

Thi thể nam giới mặc áo thể thao được người dân phát hiện ẢNH: CTV

Trước đó, khoảng 12 giờ 30 cùng ngày, người dân đi xuồng qua khu vực gần cầu Nam Lý (đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long) phát hiện một thi thể nam giới không rõ lai lịch trôi trên sông nên trình báo công an.

Nhận tin báo, Công an phường Phước Long phối hợp Công an TP.HCM nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, tổ chức vớt thi thể nạn nhân lên bờ để phục vụ công tác điều tra.

Nạn nhân mặc áo thể thao in số 8 và dòng chữ "Ban Chỉ huy Quân sự phường Phú Lâm" ẢNH: CTV

Nạn nhân được xác định ban đầu là nam giới khoảng 20–25 tuổi, mặc áo đá bóng màu đỏ có in số 8 và dòng chữ “Ban Chỉ huy Quân sự phường Phú Lâm” ở mặt sau, quần ngắn màu xanh.

Công an TP.HCM đang xác minh danh tính nạn nhân và điều tra nguyên nhân vụ việc.