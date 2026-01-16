Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Công an TP.HCM bóc trần đường dây 'phù phép' 50 tấn thịt heo thành 'đặc sản rừng'

Trần Duy Khánh - Ngọc Lê
16/01/2026 12:55 GMT+7

Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây 'phù phép' hơn 50 tấn thịt heo thành thịt nai, đà điểu, nhím…, trị giá tương đương khoảng 10 tỉ đồng.

Ngày 16.1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm quy mô lớn, liên quan nhiều đối tượng, hoạt động tại nhiều địa điểm trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Công an TP.HCM - Ảnh 1.

Cơ quan công an tống đạt quyết định khởi tố các bị can

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Thực hiện mệnh lệnh của lãnh đạo Bộ Công an và Giám đốc Công an TP.HCM, trong đợt cao điểm bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tăng cường nắm tình hình, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, qua đó phát hiện một đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm giả với thủ đoạn tinh vi.

Xác lập chuyên án đấu tranh, nhiều tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế đã đồng loạt kiểm tra, khám xét các cơ sở liên quan, gồm: cơ sở chế biến thực phẩm tại nhà không số, ấp 29, xã Bà Điểm do Nguyễn Văn Phong làm chủ; Công ty TNHH sản xuất thương mại Khánh Ngọc SG tại số 345 Bình Trị Đông, phường Bình Trị Đông do Trần Thị Vạn Phước làm giám đốc; Công ty TNHH Thực phẩm Đại Lộc Phát tại số 75/2C Xuân Thới Đông 3, xã Xuân Thới Sơn do Nguyễn Phi Long làm giám đốc.

Cùng thời điểm, lực lượng chức năng tiến hành truy xét các kho lạnh, nhà hàng trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh lân cận như Lâm Đồng, Đồng Nai, Đắk Lắk, nơi tiêu thụ các sản phẩm giả.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ khoảng cuối năm 2024 đến nay, các đối tượng đã sản xuất, buôn bán ra thị trường hơn 50 tấn thịt heo, giả các sản phẩm gắn mác thịt đà điểu, thịt dê, bắp dê Úc, thịt nhím (thịt nhím cắt lát), thịt nai… trị giá tương đương khoảng 10 tỉ đồng, thu lợi bất chính nhiều tỉ đồng.

Cơ quan công an đã bắt giữ 8 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra. Công an TP.HCM nhận định đây là đường dây hoạt động có tổ chức, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn thực phẩm, sức khỏe người tiêu dùng và làm xấu môi trường kinh doanh.

Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Một số hình ảnh trong đường dây "phù phép" thịt heo thành "đặc sản rừng":

- Ảnh 2.

Bên trong kho sản phẩm chất đầy thịt

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

- Ảnh 3.

Cơ sở buôn bán đóng hàng gửi đi các nơi

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

- Ảnh 4.

Các sản phẩm thịt nhím, đà điểu, bê Úc làm từ thịt heo

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Khám phá thêm chủ đề

Công An TP.HCM thực phẩm giả Pháp luật TP.HCM thịt giả
