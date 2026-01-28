Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM: Ngăn chặn vụ lừa đảo gần 200 triệu đồng qua mạng

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
28/01/2026 20:57 GMT+7

Người phụ nữ đến phòng giao dịch ngân hàng định chuyển số tiền 199 triệu đồng cho đối tượng lừa đảo thì được Công an TP.HCM kịp thời ngăn chặn.

Ngày 28.1, thông tin từ Công an xã Hiệp Phước (huyện Nhà Bè cũ, Công an TP.HCM) cho biết đã phối hợp Phòng giao dịch số 1 Ngân hàng Agribank chi nhánh Nhà Bè kịp thời phát hiện, ngăn chặn người dân chuẩn bị chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo qua mạng.

Công an TP.HCM ngăn chặn vụ lừa đảo 199 triệu đồng qua mạng- Ảnh 1.

Công an và nhân viên ngân hàng kịp phát hiện vụ lừa đảo qua mạng, ngăn người phụ nữ chuyển 199 triệu đồng

ẢNH: CACC

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, một người dân trên địa bàn đến Phòng giao dịch số 1 Ngân hàng Agribank chi nhánh Nhà Bè (ấp 25, xã Hiệp Phước) để làm thủ tục chuyển tiền 199 triệu đồng.

Qua trao đổi, nhân viên ngân hàng nhận thấy người này có biểu hiện lo lắng, giao dịch gấp, nội dung chuyển tiền liên quan đến “đổi tiền, nhận ngoại tệ”, nên đã chủ động tạm dừng giao dịch và báo Công an xã Hiệp Phước phối hợp xác minh.

Làm việc với cơ quan công an, người dân cho biết trước đó nhận được tin nhắn qua mạng xã hội Messenger từ một tài khoản có dấu hiệu giả mạo người thân đang ở nước ngoài, dụ dỗ đổi ngoại tệ và yêu cầu chuyển tiền gấp. Qua phân tích, lực lượng chức năng xác định đây là thủ đoạn lừa đảo giả mạo tài khoản mạng xã hội.

Sau khi được giải thích, người dân đã nhận thức rõ bản chất vụ việc, kịp thời dừng chuyển tiền, không để đối tượng chiếm đoạt tài sản.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân tuyệt đối không chuyển tiền chỉ dựa vào tin nhắn, dù tài khoản sử dụng tên và hình ảnh giống người thân; cần gọi điện trực tiếp hoặc gọi video để xác minh trước khi giao dịch. Người dân không cung cấp mã OTP, mật khẩu cá nhân, không bấm vào các đường link lạ, cảnh giác với các chiêu trò như “đổi ngoại tệ lãi cao”, “nhờ chuyển tiền hộ”, “đóng phí để nhận tiền” hay “xác minh tài khoản bị khóa”.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần liên hệ ngay công an nơi gần nhất hoặc ngân hàng để được hỗ trợ kịp thời, đồng thời lưu giữ tin nhắn, số tài khoản và nội dung trao đổi để phục vụ công tác xác minh.

Thời gian qua, lực lượng Công an TP.HCM thường xuyên tuyên truyền, phối hợp các ngân hàng trên địa bàn kịp ngăn chặn các vụ lừa đảo, bảo vệ tài sản cho người dân.

Gần nhất là trưa 21.1, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an phường Bình Tây (quận 6 cũ) và Ngân hàng VietinBank, lực lượng chức năng đã kịp thời ngăn chặn bà cụ 74 tuổi chuyển 80 triệu đồng cho nhóm lừa đảo.

Công an TP.HCM giúp cụ bà thoát bẫy lừa 80 triệu đồng

Công an TP.HCM giúp cụ bà thoát bẫy lừa 80 triệu đồng

Nhờ sự hỗ trợ nhanh và tuyên truyền hiệu quả, lực lượng Công an TP.HCM kịp thời ngăn người phụ nữ thoát bẫy lừa đảo 80 triệu đồng.

