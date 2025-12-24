Hàng loạt ngân hàng tăng phí chuyển tiền, thông báo số dư, tài khoản ít tiền...

Sắp bước qua năm mới 2026, nhiều ngân hàng đã thông báo tăng phí các dịch vụ liên quan như phí tin nhắn thông báo biến động số dư tài khoản, phí chuyển tiền, quản lý tài khoản... Chẳng hạn, Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) vừa thông báo điều chỉnh và bổ sung biểu phí dịch vụ SMS/ZNS thông báo biến động số dư tài khoản thanh toán dành cho khách hàng tổ chức và được áp dụng từ ngày 22.12.

Theo đó, BVBank sẽ thu phí 16.500 đồng/số điện thoại/tài khoản cho 20 tin nhắn SMS/tháng; từ tin nhắn thứ 21 trở đi thì khách hàng sẽ chịu phí 880 đồng/tin nhắn (trước đây BVBank quy định thu 15.000 đồng/tháng cho số lượng từ 30 tin trở xuống). Đối với tin nhắn ZNS (dịch vụ tin nhắn Zalo) thì ngân hàng thu phí 5.500 đồng/tài khoản/tháng hoặc tương đương 0,275 USD/tài khoản/tháng.

Nhiều ngân hàng tăng phí chuyển tiền, tin nhắn SMS thông báo biến động tài khoản ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Tương tự về phí dịch vụ tin nhắn SMS thông báo biến động số dư, từ đầu tháng 12, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) sẽ thu phí 90.000 đồng/quý/thuê bao đối với khách hàng cá nhân hạng Gold và Platinum thay vì miễn phí. Những khách hàng hạng Gold và Platinum có tham gia gói Combo Casa được tiếp tục miễn phí. Song song, Eximbank cũng thay đổi khi áp dụng mức phí quản lý tài khoản 11.000 đồng/tháng đối với những tài khoản có số dư bình quân dưới 500.000 đồng/tháng (trước đây khách hàng chỉ cần duy trì số dư bình quân 300.000 đồng/tháng sẽ được miễn loại phí này).

Trong khi đó, Ngân hàng Indovina (IVB) cũng thông báo điều chỉnh chính sách phí đối với dịch vụ chuyển tiền nhanh Napas 24/7 từ đầu tháng 12. Cụ thể, chương trình miễn phí chuyển tiền nhanh Napas 24/7 dành cho khách hàng cá nhân, triển khai từ ngày 21.11.2023 sẽ chính thức kết thúc. Thay vào đó, việc miễn giảm phí dịch vụ chuyển tiền nhanh Napas 24/7 chỉ được áp dụng dựa trên thu nhập đóng góp từ các dịch vụ ngân hàng (T.O.I) như tiền gửi, khoản vay, giao dịch thẻ… Khách hàng sẽ tiếp tục được miễn phí nếu tổng giá trị sử dụng dịch vụ đạt từ 10 triệu đồng trở lên. Với những trường hợp có giá trị dịch vụ dưới 10 triệu đồng, IVB sẽ áp mức phí 4.125 đồng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) cho các giao dịch dưới 500.000 đồng và mức 2.750 đồng đối với giao dịch từ 500.000 đồng đến dưới 10 triệu đồng

Nhiều ngân hàng cũng đã thông báo thu phí quản lý tài khoản khi số dư bình quân xuống thấp hơn mức quy định như Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) sẽ thu 5.000 đồng/tháng nếu tài khoản có số dư dưới 2 triệu đồng; tài khoản duy trì 2 - 10 triệu đồng thu 3.000 đồng/tháng; từ 10 triệu đồng trở lên được miễn phí. Với tài khoản không phát sinh giao dịch trong một quý, BIDV sẽ thu phí 30.000 đồng/quý. Bac A Bank thu 5.000 đồng/tháng với tài khoản không giao dịch trong 12 tháng. PVComBank áp dụng mức 10.000 đồng/tháng với tài khoản không hoạt động trên 12 tháng và có số dư bình quân dưới 1 triệu đồng. ABBank và NCB cùng thu 20.000 đồng, lần lượt với tài khoản không giao dịch trong 12 tháng và 24 tháng...

Riêng một số ngân hàng nước ngoài có mức thu phí quản lý tài khoản cao hơn như Standard Chartered Việt Nam thu 150.000 đồng/tháng đối với tài khoản không phát sinh giao dịch trong 12 tháng; HSBC Việt Nam thu 100.000 đồng/tháng với tài khoản không giao dịch từ 24 tháng trở lên.

