Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Những trường hợp nào sẽ bị ngừng giao dịch tài khoản ngân hàng từ đầu năm 2026?

Mai Phương
Mai Phương
08/12/2025 11:38 GMT+7

Nhiều ngân hàng đã thông báo sẽ tạm ngừng một số dịch vụ liên quan tài khoản trong một số trường hợp từ đầu năm 2026.

Mới đây, Ngân hàng Techcombank thông báo từ ngày 1.1.2026, một số loại giấy tờ tùy thân sẽ không còn được chấp nhận để thực hiện giao dịch tại ngân hàng, bao gồm: Chứng minh Công an, Chứng minh Quân đội, hộ chiếu phổ thông, hộ chiếu công vụ, ngoại giao. Như vậy, nếu đây là giấy tờ duy nhất đã đăng ký tại Techcombank, tài khoản sẽ bị chặn giao dịch từ thời điểm giấy tờ hết hạn hoặc từ ngày 1.1.2026 (tùy điều kiện nào đến trước). Để đảm bảo không gián đoạn quá trình sử dụng tài khoản thanh toán và các dịch vụ, khách hàng cần mang theo căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực đến chi nhánh ngân hàng để cập nhật thông tin trước ngày 1.1.2026. Sau thời hạn trên, nếu không có phản hồi, Techcombank sẽ áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, bao gồm tạm ngưng giao dịch tài khoản, thẻ và các dịch vụ liên quan.

Những trường hợp nào sẽ bị ngừng giao dịch tài khoản ngân hàng từ đầu năm 2026?- Ảnh 1.

Khách hàng phải cập thông thông tin theo căn cước công dân để không bị ngừng giao dịch tài khoản từ đầu năm 2026

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Tương tự, Ngân hàng Nam Á cũng thông báo khách hàng cần cung cấp đầy đủ thông tin khi mở và sử dụng tài khoản thanh toán. Cụ thể, đối với cá nhân là công dân Việt Nam, người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch phải cung cấp đầy đủ thông tin gồm họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; nghề nghiệp, chức vụ; số điện thoại; số định danh cá nhân; ngày cấp, nơi cấp, ngày hết hạn hiệu lực của giấy tờ tùy thân; địa chỉ đăng ký thường trú; thuộc đối tượng người cư trú hay người không cư trú. Giấy tờ tùy thân đối với khách hàng có quốc tịch Việt Nam phải là căn cước công dân, thẻ căn cước hoặc căn cước điện tử hoặc giấy khai sinh đối với người dưới 14 tuổi chưa có thẻ căn cước. Riêng đối với khách hàng cá nhân là người có từ hai quốc tịch trở lên ngoài các thông tin về cá nhân cần cung cấp đầy đủ số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp, ngày hết hạn hiệu lực của hộ chiếu; quốc tịch, địa chỉ cư trú ở quốc gia mang quốc tịch còn lại. Ngoài ra, khách hàng còn phải cập nhật số thị thực nhập cảnh hoặc giấy tờ thay thế thị thực (trừ trường hợp được miễn thị thực theo quy định), thông tin về địa chỉ cư trú ở nước ngoài và nơi ở hiện tại tại Việt Nam nếu đang sinh sống tại Việt Nam, cũng như tình trạng cư trú theo phân loại của pháp luật...

Trường hợp bị ngừng giao dịch tài khoản ngân hàng từ năm 2026

Trước đó, hàng loạt ngân hàng như BIDV, Vietcombank, VietinBank, Agribank... đều có thông báo sẽ dừng sử dụng hộ chiếu trong giao dịch kể từ ngày 1.1.2026. Quy định này được triển khai nhằm tuân thủ Thông tư 17/2024 và Thông tư 18/2024 của Ngân hàng Nhà nước.

Như vậy, khách hàng đang sử dụng tài khoản tại bất kỳ ngân hàng nào cũng phải lưu ý để cập nhật thông tin cá nhân theo quy định nếu không sẽ bị ngừng giao dịch thanh toán, chuyển tiền, rút tiền... Ngoài việc thay thế hộ chiếu như thông báo nêu trên, những khách hàng vẫn đang sử dụng chứng minh nhân dân 9 số cũ để đăng ký tài khoản mà chưa cập nhật sang căn cước công dân gắn chip. Hoặc trường hợp những người dùng giấy tờ tùy thân đã hết hạn sử dụng lưu trên hệ thống ngân hàng nhưng chưa thực hiện cập nhật thông tin mới sang căn cước công dân và những khách hàng chưa cập nhật sinh trắc học khuôn mặt hoặc dữ liệu sinh trắc học hiện có không trùng khớp với thông tin được lưu trữ trong chip của căn cước công dân.

Tin liên quan

Ngân hàng nào thu phí tài khoản có số dư thấp, không giao dịch?

Ngân hàng nào thu phí tài khoản có số dư thấp, không giao dịch?

Một số ngân hàng thông báo tăng phí đối với tài khoản khách hàng có số dư dưới mức quy định.

Khám phá thêm chủ đề

tài khoản ngân hàng Techcombank căn cước công dân Sinh trắc học
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận