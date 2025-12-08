Những trường hợp nào sẽ bị ngừng giao dịch tài khoản ngân hàng từ đầu năm 2026?

Mới đây, Ngân hàng Techcombank thông báo từ ngày 1.1.2026, một số loại giấy tờ tùy thân sẽ không còn được chấp nhận để thực hiện giao dịch tại ngân hàng, bao gồm: Chứng minh Công an, Chứng minh Quân đội, hộ chiếu phổ thông, hộ chiếu công vụ, ngoại giao. Như vậy, nếu đây là giấy tờ duy nhất đã đăng ký tại Techcombank, tài khoản sẽ bị chặn giao dịch từ thời điểm giấy tờ hết hạn hoặc từ ngày 1.1.2026 (tùy điều kiện nào đến trước). Để đảm bảo không gián đoạn quá trình sử dụng tài khoản thanh toán và các dịch vụ, khách hàng cần mang theo căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực đến chi nhánh ngân hàng để cập nhật thông tin trước ngày 1.1.2026. Sau thời hạn trên, nếu không có phản hồi, Techcombank sẽ áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, bao gồm tạm ngưng giao dịch tài khoản, thẻ và các dịch vụ liên quan.

Khách hàng phải cập thông thông tin theo căn cước công dân để không bị ngừng giao dịch tài khoản từ đầu năm 2026 ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Tương tự, Ngân hàng Nam Á cũng thông báo khách hàng cần cung cấp đầy đủ thông tin khi mở và sử dụng tài khoản thanh toán. Cụ thể, đối với cá nhân là công dân Việt Nam, người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch phải cung cấp đầy đủ thông tin gồm họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; nghề nghiệp, chức vụ; số điện thoại; số định danh cá nhân; ngày cấp, nơi cấp, ngày hết hạn hiệu lực của giấy tờ tùy thân; địa chỉ đăng ký thường trú; thuộc đối tượng người cư trú hay người không cư trú. Giấy tờ tùy thân đối với khách hàng có quốc tịch Việt Nam phải là căn cước công dân, thẻ căn cước hoặc căn cước điện tử hoặc giấy khai sinh đối với người dưới 14 tuổi chưa có thẻ căn cước. Riêng đối với khách hàng cá nhân là người có từ hai quốc tịch trở lên ngoài các thông tin về cá nhân cần cung cấp đầy đủ số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp, ngày hết hạn hiệu lực của hộ chiếu; quốc tịch, địa chỉ cư trú ở quốc gia mang quốc tịch còn lại. Ngoài ra, khách hàng còn phải cập nhật số thị thực nhập cảnh hoặc giấy tờ thay thế thị thực (trừ trường hợp được miễn thị thực theo quy định), thông tin về địa chỉ cư trú ở nước ngoài và nơi ở hiện tại tại Việt Nam nếu đang sinh sống tại Việt Nam, cũng như tình trạng cư trú theo phân loại của pháp luật...

Trường hợp bị ngừng giao dịch tài khoản ngân hàng từ năm 2026

Trước đó, hàng loạt ngân hàng như BIDV, Vietcombank, VietinBank, Agribank... đều có thông báo sẽ dừng sử dụng hộ chiếu trong giao dịch kể từ ngày 1.1.2026. Quy định này được triển khai nhằm tuân thủ Thông tư 17/2024 và Thông tư 18/2024 của Ngân hàng Nhà nước.

Như vậy, khách hàng đang sử dụng tài khoản tại bất kỳ ngân hàng nào cũng phải lưu ý để cập nhật thông tin cá nhân theo quy định nếu không sẽ bị ngừng giao dịch thanh toán, chuyển tiền, rút tiền... Ngoài việc thay thế hộ chiếu như thông báo nêu trên, những khách hàng vẫn đang sử dụng chứng minh nhân dân 9 số cũ để đăng ký tài khoản mà chưa cập nhật sang căn cước công dân gắn chip. Hoặc trường hợp những người dùng giấy tờ tùy thân đã hết hạn sử dụng lưu trên hệ thống ngân hàng nhưng chưa thực hiện cập nhật thông tin mới sang căn cước công dân và những khách hàng chưa cập nhật sinh trắc học khuôn mặt hoặc dữ liệu sinh trắc học hiện có không trùng khớp với thông tin được lưu trữ trong chip của căn cước công dân.