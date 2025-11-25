Khách hàng chú ý: Từ ngày 1.1.2026 ngân hàng ngừng giao dịch bằng hộ chiếu

Từ ngày 1.1.2026, các ngân hàng sẽ dừng thực hiện giao dịch thanh toán và rút tiền qua tài khoản thanh toán và thẻ đối với khách hàng Việt Nam sử dụng hộ chiếu làm giấy tờ tùy thân. Khách hàng cần liên hệ chi nhánh hoặc phòng giao dịch để cập nhật sang căn cước công dân gắn chip nhằm tránh gián đoạn giao dịch. Nội dung này này được áp dụng theo Thông tư 17/2024 và Thông tư 18/2024 của Ngân hàng Nhà nước và được áp dụng từ đầu năm tới.

Từ đầu năm 2026, khách hàng cá nhân khi giao dịch tại quầy với ngân hàng không được sử dụng hộ chiếu còn hạn ẢNH: NGỌC THẮNG

Theo Thông tư 17, khách hàng chỉ được rút tiền và thực hiện giao dịch điện tử trên tài khoản thanh toán khi đã đối chiếu khớp đúng giấy tờ tùy thân và dữ liệu sinh trắc học. Việc đối chiếu được thực hiện giữa dữ liệu sinh trắc học của khách hàng và dữ liệu lưu trên căn cước công dân, căn cước điện tử hoặc thông qua tài khoản định danh điện tử. Trường hợp cá nhân là công dân Việt Nam thì giấy tờ tùy thân gồm căn cước công dân, thẻ căn cước hoặc căn cước điện tử (thông qua việc truy cập vào tài khoản định danh điện tử mức độ 2) hoặc giấy khai sinh đối với người dưới 14 tuổi; trường hợp cá nhân là người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch là giấy chứng nhận căn cước.

Trong khi đó, Thông tư 18 quy định rõ việc nhận biết khách hàng trước khi phát hành và sử dụng thẻ. Với khách hàng cá nhân là công dân Việt Nam, ngân hàng yêu cầu cung cấp thẻ căn cước công dân, căn cước điện tử mức độ 2, thẻ căn cước hoặc chứng minh nhân dân.

Như vậy, các cá nhân hay có thói quen sử dụng hộ chiếu trong việc giao dịch với ngân hàng như khi rút tiền tiết kiệm, kiểm tra số dư hoặc thực hiện thủ tục tại quầy... trước đây thì từ đầu năm 2026 sẽ không được.