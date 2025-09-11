Sử dụng định danh cá nhân và căn cước công dân thay mã số BHXH

Viên chức Phòng TT và HTNTG hướng dẫn sinh viên về cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID-BHXH số

Tự động đồng nhất, không ảnh hưởng quyền lợi

Từ ngày 1.8.2025, BHXH Việt Nam triển khai đồng nhất số ĐDCN/CCCD và mã số BHXH. Theo đó, hệ thống của BHXH sẽ thực hiện công tác này hoàn toàn tự động. Người tham gia BHXH, BHYT, BHTN không cần khai báo hay thao tác thêm bất kỳ thủ tục nào.

Trong thời gian chuyển đổi, toàn bộ quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng chính sách đều được bảo đảm, không bị ảnh hưởng. Việc thay thế nhằm cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời cho người dân, người sử dụng lao động và các tổ chức, cá nhân liên quan khi sử dụng số ĐDCN/CCCD để thay mã số BHXH trong khám chữa bệnh BHYT, thực hiện giao dịch, TTHC, dịch vụ công liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN.

Đặc biệt, bước chuyển đổi này còn góp phần nâng cao nhận thức xã hội, tạo sự đồng thuận và chủ động trong việc tiếp cận, sử dụng thông tin định danh thống nhất giữa người dân, doanh nghiệp và cơ quan BHXH.

Liên thông cơ sở dữ liệu quốc gia

Ông Lý Khánh Mẫn, Phó giám đốc BHXH cơ sở Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng), cho biết, địa bàn Cẩm Lệ có 99,97% (237.432/237.514) người dân được cập nhật số ĐDCN và CCCD.

Viên chức Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người tham gia hỗ trợ sinh viên khai thác quá trình tham gia BHYT

"Trước đó, BHXH cơ sở Cẩm Lệ đã không cấp thẻ BHYT giấy, thay vào đó, người tham gia BHYT sử dụng CCCD có gắn chip để khám chữa bệnh. Ngoài việc sử dụng CCCD có gắn chip thay thế BHYT giấy khi đi khám chữa bệnh, việc cập nhật số ĐDCN và CCCD giảm thiểu giấy tờ khi thực hiện các TTHC và giao dịch trực tuyến với cơ quan BHXH. Định danh điện tử cũng giúp thống nhất thông tin, tăng cường bảo mật, tiến tới sử dụng số ĐDCN/CCCD thay thế mã số BHXH", ông Mẫn chia sẻ.

Cũng theo ông Mẫn, việc triển khai sử dụng số ĐDCN/CCCD thay thế mã số BHXH sẽ đảm bảo điều kiện liên thông, chia sẻ thông tin giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia, đồng thời tạo nền tảng triển khai sổ BHXH điện tử và thẻ BHYT điện tử theo quy định. Người dân không cần thực hiện bất kỳ thao tác nào, cơ quan BHXH sẽ thực hiện việc chuyển đổi theo lộ trình phù hợp. Toàn bộ quyền lợi và thông tin cá nhân luôn được đảm bảo chính xác, an toàn, bảo mật theo đúng quy định pháp luật.

Trong giai đoạn đầu, người tham gia, người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng, các cơ quan, tổ chức vẫn có thể sử dụng song song cả mã số BHXH và số ĐDCN/CCCD khi giao dịch với cơ quan BHXH, các cơ sở khám chữa bệnh BHYT hoặc khi cần tra cứu thông tin.

Với người đã có mã số BHXH, hệ thống sẽ tự động đồng bộ khi phát sinh giao dịch. Với người tham gia mới lần đầu, số ĐDCN/CCCD sẽ được dùng để kê khai, từ đó hệ thống tự động cấp mã số BHXH đồng nhất với số này, đồng thời liên thông dữ liệu giữa tài khoản VssID - BHXH số và tài khoản định danh điện tử VNeID.

100% cơ sở y tế triển khai tiếp nhận bằng CCCD gắn chip

Trước ngày 1.8.2025, cơ sở dữ liệu bảo hiểm đã được đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Vì vậy, mỗi người tham gia BHXH, BHYT, BHTN đều có song song 2 mã số trên hệ thống: mã số BHXH và số ĐDCN/CCCD. Thời gian qua, người dân có thể dùng mã số BHXH hoặc chỉ cần CCCD để làm thủ tục khám chữa bệnh BHYT, vừa đơn giản, vừa tiết kiệm thời gian và chi phí.

Hiện tại, toàn quốc đã có 100% cơ sở khám chữa bệnh BHYT (khoảng 13.000 cơ sở) triển khai tiếp nhận người bệnh bằng CCCD gắn chip. Trong 6 tháng đầu năm 2025, cả nước ghi nhận hơn 237,5 triệu lượt tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng ĐDCN/CCCD thành công phục vụ thủ tục khám chữa bệnh, tăng 83,7 triệu lượt so với cuối năm 2024.

Riêng tại Đà Nẵng, tính đến ngày 31.8.2025, có khoảng 4,6 triệu lượt người dân tra cứu thành công thông tin thẻ BHYT bằng số ĐDCN hoặc CCCD khi đi khám bệnh. Điều này cho thấy việc sử dụng CCCD gắn chip thay thế dần cho mã số BHXH không gây khó khăn cho người dân mà ngược lại, ngày càng phổ biến và thuận tiện hơn.

Thực tế, khi đăng ký khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đà Nẵng, chị L.V.H (ngụ TP.Đà Nẵng) chia sẻ: "Việc đồng nhất CCCD, ĐDCN thay thế mã số BHXH giúp người dân thuận tiện hơn. Không cần phải nhớ nhiều mã số, quá trình tra cứu thông tin dễ dàng, thủ tục trực tuyến nhanh gọn, giảm giấy tờ, tiết kiệm thời gian".

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người dân

Theo BHXH Việt Nam, việc đồng nhất mã số ĐDCN/CCCD và mã số BHXH là bước đi quan trọng trong tiến trình cải cách TTHC, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp. Cùng với đó, cơ quan BHXH cũng quản lý dữ liệu của người tham gia chính xác, thống nhất hơn, đảm bảo tính liên thông và đồng bộ cơ sở dữ liệu giữa các cơ quan quản lý.

Viên chức BHXH thành phố Đà Nẵng tham gia gian hàng tuyên truyền, tư vấn, giải đáp chính sách BHYT HSSV tại Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng ẢNH: BHXH ĐN

Việc triển khai này không ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân khi tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Ngược lại, nó giúp đơn giản hóa thủ tục, tăng cường bảo mật thông tin, giảm tình trạng trùng lặp, sai lệch dữ liệu, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho việc phát triển các dịch vụ công trực tuyến.

Từ ngày 1.8.2025, người dân chính thức sử dụng số ĐDCN/CCCD thay thế mã số BHXH. Đây được coi là một trong những bước tiến quan trọng trong lộ trình số hóa, hiện đại hóa ngành bảo hiểm, góp phần xây dựng hệ thống an sinh xã hội minh bạch, hiệu quả và thuận tiện hơn cho người dân.