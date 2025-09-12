Người dân cảnh giác lừa đảo khi Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia bị hack

Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT) hôm qua đã thông báo về sự cố lộ dữ liệu cá nhân của Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia (CIC). Cụ thể, ngày 10.9, VNCERT nhận được báo cáo sự cố an ninh mạng và dấu hiệu vi phạm dữ liệu cá nhân xảy ra tại CIC. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy dấu hiệu hoạt động tấn công, xâm nhập của tội phạm mạng để đánh cắp dữ liệu cá nhân. Số lượng dữ liệu bị chiếm đoạt trái phép đang được tiếp tục thống kê, làm rõ. VNCERT cũng khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước hoạt động của tội phạm mạng, tránh để bị lợi dụng những thông tin kể trên để thực hiện các loại hành vi phát tán mã độc, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Giới thiệu về Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Vậy sau khi sự cố lộ dữ liệu tại Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia, khách hàng nên làm gì? Theo ông Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Trung tâm An ninh mạng Athena, các cá nhân có thể thực hiện ngay việc đơn giản nhất là thay đổi mật khẩu, thực hiện xác thực bảo mật 2 lớp (đối với người chưa thực hiện). Song song đó, tất cả những người đã từng có giao dịch với ngân hàng, đặc biệt là khách hàng từng vay vốn thì nên cảnh giác với các kịch bản liên quan đến tài khoản ngân hàng, tình hình tín dụng như đang vay nợ ngân hàng nào vì có thể kẻ xấu sẽ hù dọa đến việc khách hàng bị rơi vào trường hợp nợ xấu, sẽ bị chuyển sang cơ quan điều tra. "Ví dụ, một cuộc gọi điện thoại thông báo bạn đang nợ ngân hàng nào bao nhiêu tiền mà con số này chính xác với nhiều thông tin xấu thì dễ khiến người dân hoang mang. Vì vậy cần cảnh giác. Khi gặp kịch bản trên thì cần hỏi rõ thông tin này từ đâu có? Cần thực hiện kiểm định thông tin chéo ít nhất 4 lần để tránh bị sập bẫy lừa đảo", ông Võ Đỗ Thắng chia sẻ.

Theo ông Võ Đỗ Thắng, bản thân CIC nên chia sẻ thêm thông tin và cảnh báo, hướng dẫn khách hàng tăng cường bảo mật để họ an tâm. Chẳng hạn, có thể đưa thông báo về những trường dữ liệu nào có khả năng bị rò rỉ. Với những dữ liệu đó thì các rủi ro nào có thể xảy ra và khách hàng cần làm gì... Người dân chủ động cảnh giác thì sẽ hạn chế được thiệt hại rơi vào bẫy của kẻ gian. Bởi số lượng dữ liệu lớn đã được nhóm hacker rao bán thì sẽ phát tán rất nhanh và sẽ bị nhiều tổ chức, cá nhân lợi dụng với mục tiêu lừa đảo.