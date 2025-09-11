Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia bị hacker tấn công

Trần Cường
Trần Cường
11/09/2025 21:00 GMT+7

Kết quả xác minh cho thấy dấu hiệu hoạt động tấn công, xâm nhập của tội phạm mạng để đánh cắp dữ liệu cá nhân xảy ra tại Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia. Số lượng dữ liệu bị chiếm đoạt trái phép đang được tiếp tục thống kê, làm rõ.

Tối 11.9, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT), Trung tâm An ninh mạng quốc gia thuộc Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) Bộ Công an có thông cáo báo chí về vụ việc lộ dữ liệu cá nhân tại Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia (CIC).

- Ảnh 1.

Toàn văn thông cáo báo chí của VNCERT

ẢNH: A05

Theo thông cáo, ngày 10.9, VNCERT nhận được báo cáo sự cố an ninh mạng và dấu hiệu vi phạm dữ liệu cá nhân xảy ra tại CIC. Ngay sau đó, A05 đã chỉ đạo VNCERT chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều phối các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ an toàn thông tin mạng (Viettel, VNPT, NCS), CIC, đơn vị chức năng của Ngân hàng Nhà nước xác minh thông tin về sự cố.

Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia bị hacker tấn công

Đồng thời, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, kỹ thuật ứng phó sự cố, tăng cường các giải pháp bảo đảm an ninh mạng, thu thập dữ liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy dấu hiệu hoạt động tấn công, xâm nhập của tội phạm mạng để đánh cắp dữ liệu cá nhân. Số lượng dữ liệu bị chiếm đoạt trái phép đang được tiếp tục thống kê, làm rõ.

VNCERT yêu cầu các tổ chức, cá nhân không tự ý tải, chia sẻ, khai thác, sử dụng các dữ liệu kể trên, trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

VNCERT đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, đặc biệt là các tổ chức tài chính, ngân hàng chủ động rà soát, triển khai đáp ứng tuân thủ TCVN 14423:2025 - An ninh mạng, yêu cầu đối với hệ thống thông tin quan trọng.

Đồng thời, khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước hoạt động của tội phạm mạng, tránh để bị lợi dụng những thông tin kể trên để thực hiện các loại hành vi phát tán mã độc, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Xem thêm bình luận