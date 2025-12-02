Ngân hàng nào thu phí tài khoản có số dư thấp, không giao dịch?

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa thông báo điều chỉnh phí quản lý tài khoản, phí SMS Banking với khách hàng cá nhân, có hiệu lực từ ngày 1.12. Cụ thể, tài khoản cá nhân có số dư bình quân dưới 500.000 đồng/tháng sẽ bị thu phí quản lý 11.000 đồng/tháng (điều kiện thu phí quản lý đối với tài khoản USD nếu số dư thanh toán thấp hơn 15 USD/tháng). Trước đó, số dư bình quân trong tháng để được miễn phí quản lý tài khoản theo quy định tại Eximbank là 300.000 đồng/tháng.

Ngoài ra, Eximbank cũng thu phí dịch vụ SMS Banking đối với khách hàng cá nhân hạng Gold và Platinum với mức thu 90.000 đồng/quý/thuê bao và miễn phí cho khách hàng hạng Gold và Platinum tham gia gói Combo Casa.

Nhiều ngân hàng thu phí khi tài khoản có số dư thấp hơn quy định và không giao dịch ẢNH: NGỌC THẮNG

Tương tự, từ tháng 12, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) cũng thông báo áp dụng chính sách phí mới. Cụ thể, các tài khoản thanh toán không phát sinh giao dịch trong 12 tháng liên tục sẽ bị thu phí 10.000 đồng/tháng (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), được gọi là phí “đóng băng tài khoản cá nhân”. Đối với các tài khoản không hoạt động nhưng không đủ số dư để thu phí, ngân hàng này sẽ trích phần số dư còn lại vào phí theo quy định; phần phí chưa thu đủ sẽ được miễn cho khách hàng. Thời gian thu phí trong vòng 15 ngày đầu của mỗi tháng. Nhà băng này cũng đưa ra lời khuyên để khách hàng tránh bị thu phí là chỉ cần thực hiện 1 giao dịch ghi có vào tài khoản như nhận tiền từ một tài khoản khác hay khách hàng nạp tiền mặt tại quầy hoặc ATM. Nếu tài khoản đã không hoạt động trong thời gian dài (từ 60 tháng trở lên), khách hàng cần đến chi nhánh hoặc phòng giao dịch VIB gần nhất để được hỗ trợ kích hoạt lại tài khoản. Bước cuối cùng là nên đóng tài khoản nếu không còn nhu cầu sử dụng. Việc này giúp khách hàng hoàn toàn tránh được các khoản phí phát sinh trong tương lai và quản lý tài chính cá nhân gọn gàng hơn.

Trước đó, từ ngày 10.5, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cũng thông báo tài khoản có số dư bình quân dưới 2 triệu đồng sẽ bị thu phí 5.000 đồng/tháng; từ 2 triệu đến dưới 10 triệu đồng thu 3.000 đồng/tháng và tài khoản có số dư từ 10 triệu đồng trở lên được miễn phí. Đối với tài khoản không hoạt động trong quý, nhà băng này sẽ thu phí 30.000 đồng/quý. Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) thì quy định tài khoản thanh toán thường (Autolink) có số dư bình quân dưới 2 triệu đồng chịu phí 10.000 đồng/tháng, duy trì số dư từ 2 triệu đồng trở lên sẽ được miễn phí. Đối với tài khoản thanh toán VPSuper nếu số dư bình quân dưới 10 triệu đồng thì ngân hàng sẽ thu phí 100.000 đồng/tháng; số dư bình quân từ 10 triệu - dưới 20 triệu đồng thì mức phí là 30.000 đồng/tháng. Nhà băng này không thu phí đối với tài khoản không sử dụng trong vòng 6 tháng...