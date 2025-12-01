Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Từ hôm nay 1.12, ngân hàng thu giữ nhà ở duy nhất phải hỗ trợ khách hàng

Mai Phương
Mai Phương
01/12/2025 09:47 GMT+7

Từ hôm nay 1.12, các ngân hàng chỉ được thu giữ nhà ở là tài sản đảm bảo của khách hàng theo một số quy định.

Nghị định số 304 của Chính phủ quy định điều kiện tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu được thu giữ sẽ có hiệu lực từ ngày 1.12. Nghị định được thiết kế theo hướng khi thu giữ các tài sản bảo đảmchỗ ở duy nhất hoặc công cụ lao động chủ yếu hoặc duy nhất, các ngân hàng có trách nhiệm trích một khoản tiền để bên bảo đảm có khả năng, nguồn lực duy trì cuộc sống, đảm bảo các chi phí sinh hoạt tối thiểu của bên bảo đảm và gia đình.

- Ảnh 1.

Ngân hàng thu giữ tài sản bảo đảm là nhà ở duy nhất phải hỗ trợ 12 tháng lương

ẢNH: TNO

Theo đó, nếu ngân hàng thu giữ chỗ ở duy nhất đã được xác nhận và chứng minh theo quy định tại nghị định này, bên nhận bảo đảm trích một khoản tiền (từ chi phí xử lý tài sản đảm bảo) cho bên bảo đảm bằng 12 tháng lương tính theo mức lương tối thiểu. Trường hợp thu giữ công cụ lao động chủ yếu hoặc duy nhất không hình thành từ vốn vay đã được xác nhận và chứng minh theo quy định, ngân hàng trích một khoản tiền cho bên bảo đảm bằng 6 tháng lương, tính theo mức lương tối thiểu. Quy định này cũng áp dụng cho các hợp đồng bảo đảm hoặc các văn bản thỏa thuận đã ký trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Nghị định cũng nêu rõ, tại hợp đồng bảo đảm hoặc tại văn bản khác, bên bảo đảm có cam kết xác nhận và chứng minh tài sản bảo đảm thuộc hoặc không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 điều 4 Nghị định này theo yêu cầu của bên nhận bảo đảm trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của bên nhận bảo đảm. Trường hợp bên bảo đảm không thực hiện xác nhận và chứng minh theo quy định tại khoản 1 điều này, tài sản bảo đảm là chỗ ở, công cụ lao động được xác định không thuộc trường hợp quy định nói trên.

Mục đích của việc ban hành Nghị định số 304 là bảo đảm cân bằng quyền và lợi ích hợp pháp của bên đi vay và bên cho vay. Theo đó, cần có cách tiếp cận toàn diện và cân bằng hơn đối với quy định về thu giữ tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu nhằm hạn chế ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, sản xuất và lao động thường nhật của người dân.

Ngân hàng cảnh báo sớm, chặn hơn 2.300 tỉ đồng tiền lừa đảo

Ngân hàng cảnh báo sớm, chặn hơn 2.300 tỉ đồng tiền lừa đảo

Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), thông qua hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro cho khách hàng (SIMO), đã có 1,7 triệu lượt khách hàng nhận được cảnh báo, trong đó có hơn 610.000 lượt khách hàng đã tạm dừng, hủy bỏ giao dịch sau khi nhận được cảnh báo, với tổng số tiền giao dịch là hơn 2.300 tỉ đồng.

ngân hàng tài sản bảo đảm nợ xấu Chỗ ở
