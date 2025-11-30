Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Ngân hàng cảnh báo sớm, chặn hơn 2.300 tỉ đồng tiền lừa đảo

Thanh Xuân
Thanh Xuân
30/11/2025 18:45 GMT+7

Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), thông qua hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro cho khách hàng (SIMO), đã có 1,7 triệu lượt khách hàng nhận được cảnh báo, trong đó có hơn 610.000 lượt khách hàng đã tạm dừng, hủy bỏ giao dịch sau khi nhận được cảnh báo, với tổng số tiền giao dịch là hơn 2.300 tỉ đồng.

Các ngân hàng đã ngăn chặn được 567.000 lượt khách hàng tạm dừng, hủy bỏ giao dịch khi nhận được cảnh báo với tổng số tiền 2.200 tỉ đồng sau 4 tháng thực hiện SIMO. Con số này tăng gấp đôi lượt khách hàng tạm ngưng giao dịch so với hồi tháng 9 và số tiền ngăn chặn không chuyển khoản cho lừa đảo tăng thêm 700 tỉ đồng.

Ngân hàng cảnh báo sớm, chặn hơn 2.300 tỉ đồng tiền lừa đảo- Ảnh 1.

Màn hình cảnh báo từ ngân hàng khi tài khoản nhận nghi ngờ lừa đảo

ẢNH: T.X

SIMO là kho dữ liệu chung của ngành ngân hàng về tài khoản thanh toán, ví điện tử… có dấu hiệu nghi ngờ, gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật và cung cấp, chia sẻ thông tin cho các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán. Khi khách hàng thực hiện chuyển khoản, trên ứng dụng ngân hàng điện tử sẽ hiển thị cảnh báo về tài khoản nhận có giao dịch đáng ngờ, gian lận, lừa đảo… để từ đó khách hàng quyết định có thực hiện lệnh chuyển tiền hay không. Danh sách những tài khoản đáng ngờ này được NHNN cung cấp cho các ngân hàng kết nối.

Thực hiện kế hoạch triển khai đề án 06 của ngành ngân hàng và kế hoạch phối hợp giữa Bộ Công an và NHNN, nhiều tổ chức tín dụng, trung gian thanh toán đã và đang phối hợp với cơ quan công an triển khai mở rộng giải pháp xác thực khách hàng qua thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp và triển khai giải pháp xác thực khách hàng qua ứng dụng VNeID trong việc mở tài khoản và sử dụng các dịch vụ ngân hàng điện tử. Tính đến hết ngày 14.11, ngành ngân hàng có hơn 136,1 triệu hồ sơ khách hàng cá nhân (CIF), hơn 1,4 triệu hồ sơ khách hàng tổ chức được đối chiếu sinh trắc học qua CCCD gắn chip hoặc ứng dụng VneID. 57 tổ chức tín dụng và 39 tổ chức trung gian thanh toán đã triển khai ứng dụng thẻ CCCD gắn chip qua ứng dụng điện thoại. 63 tổ chức tín dụng đã triển khai ứng dụng thẻ CCCD gắn chip qua thiết bị tại quầy. 32 tổ chức tín dụng và 15 trung gian thanh toán đang triển khai ứng dụng VneID, trong đó có 21 đơn vị đã triển khai chính thức (gồm có 16 tổ chức tín dụng và 5 tổ chức trung gian thanh toán).

