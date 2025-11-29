Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Công ty CP Thanh toán số MobiFone được cấp phép dịch vụ trung gian thanh toán

Thanh Xuân
Thanh Xuân
29/11/2025 10:52 GMT+7

Ngày 27.11, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã cấp giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho Công ty cổ phần Thanh toán số MobiFone (MobiFone Digital Payment - MDP).

Công ty MDP có vốn điều lệ 300 tỉ đồng, sẽ triển khai các dịch vụ trung gian thanh toán theo quy định pháp luật, bao gồm dịch vụ chuyển mạch điện tử, dịch vụ bù trừ điện tử, dịch vụ cổng thanh toán điện tử, dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ phù hợp với phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước.

Trong bối cảnh nền kinh tế chuyển đổi mạnh mẽ sang mô hình số, tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục tăng trưởng hai chữ số mỗi năm. Lượng người dùng smartphone đã vượt 70% dân số trong khi hoạt động mua sắm trực tuyến, thương mại điện tử, dịch vụ công trực tuyến ngày càng phổ biến.

Công ty CP Thanh toán số MobiFone được cấp phép dịch vụ trung gian thanh toán- Ảnh 1.

Coong ty MDP được triển khai dịch vụ trung gian thanh toán

Ảnh: N.T

Tuy nhiên, tỷ lệ thanh toán số tại Việt Nam còn thấp so với các quốc gia phát triển trong khu vực, đồng thời vẫn tồn tại những thách thức như nguy cơ gian lận trực tuyến, tấn công mạng, rò rỉ dữ liệu... Điều này mở ra dư địa rất lớn cho các doanh nghiệp có năng lực công nghệ, hệ sinh thái rộng và chiến lược số hóa bài bản, năng lực ứng dụng những công nghệ mới như: AI, Big Data, sinh trắc học hay blockchain nhằm gia tăng mức độ bảo mật.

Công ty MDP chính thức trở thành đơn vị thứ hai được Ngân hàng Nhà nước cấp phép triển khai dịch vụ chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử với kỳ vọng tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh từ đó đưa ra các giải pháp đột phá mang lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp.

Công ty với tầm nhìn kiến tạo hạ tầng chuyển mạch lõi và thanh toán số thế hệ thứ 4, phổ cập thanh toán số cho toàn dân nâng tầm năng lực số quốc gia, định vị Việt Nam trở thành quốc gia thanh toán số hàng đầu khu vực kết nối toàn diện với kinh tế số toàn cầu.

