Tổng tài sản vượt 255.000 tỉ đồng, Eximbank lãi 2.049 tỉ đồng sau 9 tháng

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, mã chứng khoán EIB) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3 và 9 tháng đầu năm 2025 với kết quả kinh doanh tích cực, quy mô tài sản và tín dụng tiếp tục mở rộng, nguồn vốn huy động tăng trưởng ổn định.

Tín dụng tăng trưởng 8,51%

Tính đến ngày 30.9.2025, tổng tài sản của Eximbank đạt 255.707 tỉ đồng, tăng 6,65% so với đầu năm. Kết quả này cho thấy ngân hàng tiếp tục duy trì đà phát triển ổn định, tập trung vào nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản và tối ưu hóa danh mục đầu tư.

Tổng nguồn vốn huy động đạt 224.282 tỉ đồng, tăng 6,77% so với đầu năm. Trong đó, huy động vốn từ các tổ chức kinh tế và dân cư đạt 176.165 tỉ đồng, tăng 5,21%; phát hành giấy tờ có giá đạt 18.467 tỉ đồng, tăng mạnh 69,97%. Điều này phản ánh niềm tin của khách hàng và nhà đầu tư đối với Eximbank, đồng thời thể hiện sự linh hoạt trong chiến lược đa dạng hóa nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu phát triển tín dụng trong giai đoạn tới.

Hoạt động cấp tín dụng của Eximbank tiếp tục tăng trưởng tích cực, hướng đến các lĩnh vực ưu tiên của nền kinh tế. Tính đến cuối quý 3/2025, dư nợ cấp tín dụng đạt 182.552 tỉ đồng, tăng 8,51% so với đầu năm.

Trong quý 3/2025, Eximbank ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt 1.465 tỉ đồng, giảm nhẹ 4,6% so với cùng kỳ. Các hoạt động dịch vụ, ngoại hối, các hoạt động khác...đóng góp đáng kể vào cơ cấu doanh thu của ngân hàng. Chi phí hoạt động tăng lên 924.6 tỉ đồng, tăng 6,98% so với cùng kỳ. Kết thúc quý 3, lợi nhuận trước thuế của Eximbank đạt 560 tỉ đồng, tương ứng giảm 38,02% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Eximbank đạt thu nhập lãi thuần 4.289 tỉ đồng. Lãi từ hoạt động dịch vụ và kinh doanh ngoại hối lần lượt đạt 348 tỉ đồng và 464.5 tỉ đồng. Lãi từ hoạt động khác cũng mang về 332,8 tỉ đồng cho Eximbank. Chi phí dự phòng rủi ro giảm 27% do chất lượng tài sản các khoản vay tăng lên. Tuy nhiên, chi phí hoạt động của ngân hàng tăng 18,5% lên mức 2.883,9 tỉ đồng, do đó lợi nhuận trước thuế giảm xuống 2.049 tỉ đồng, tương ứng giảm 13,85% so với cùng kỳ.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA) đạt 0,65%. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 6,23%. Cơ cấu cho vay của Eximbank có sự thay đổi đáng kể, tỷ lệ cho vay dài hạn tăng mạnh, trong khi tỷ lệ cho vay ngắn và trung hạn ở mức ổn định.

Trong quý, Eximbank ghi dấu ấn nổi bật với nhiều giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế, đồng thời triển khai các chính sách tín dụng thiết thực, hướng đến hỗ trợ người dân và doanh nghiệp - phù hợp với định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Với vai trò là ngân hàng có thế mạnh trong lĩnh vực tài trợ thương mại, trong bối cảnh tỷ giá tăng trong quý vừa qua, Eximbank đã triển khai đồng bộ nhiều chính sách tín dụng và ưu đãi nhằm hỗ trợ hiệu quả cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Gói tín dụng 'E-ONE' dành riêng cho các doanh nghiệp lớn và FDI, với ưu đãi về lãi suất vay, phí thanh toán quốc tế và phí chuyển tiền. Song song đó, Eximbank cung cấp công cụ bảo hiểm rủi ro lãi suất cho các khoản vay ngoại tệ, giúp doanh nghiệp chủ động kiểm soát chi phí tài chính trước biến động tỷ giá.

Eximbank cam kết cung cấp tỷ giá ngoại tệ cạnh tranh bậc nhất thị trường để hỗ trợ chi phí đầu vào và đầu ra cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Bên cạnh đó, chương trình 'Du lịch Năm Châu cùng Ngoại hối Eximbank' mùa 3 được triển khai như một hình thức khuyến khích khách hàng tăng cường giao dịch ngoại tệ.

Mới đây, Eximbank được vinh danh tại Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025 - một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu châu Á. Eximbank cũng là một trong những ngân hàng nổi bật góp mặt vào danh sách PRIVATE 100 - Danh sách các doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam.

Ngoài ra, Eximbank nằm trong Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam; Lần thứ 3 liên tiếp nhận giải Sản phẩm công nghệ và Chuyển đổi số tiêu biểu năm 2025; vinh dự nhận giải "Chất lượng Thanh toán quốc tế xuất sắc"... Các giải thưởng là minh chứng cho nỗ lực không ngừng, khẳng định uy tín và vị thế của Eximbank trên thị trường tài chính ngân hàng Việt.

Eximbank được vinh danh tại Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025

Quản trị rủi ro hướng đến phát triển bền vững

Eximbank đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ, với định hướng xây dựng nền tảng phát triển bền vững và củng cố vị thế trong hệ thống tài chính - ngân hàng Việt Nam. Ngân hàng tập trung đẩy nhanh quá trình số hóa, hoàn thiện mô hình quản trị và nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng tới trở thành tổ chức tài chính hiện đại, linh hoạt và lấy khách hàng làm trung tâm.

Song song với đó, Eximbank chú trọng nâng cao năng lực quản trị, tối ưu hiệu quả vận hành và củng cố hệ thống quản trị rủi ro theo định hướng chuẩn mực quốc tế. Ngân hàng cũng tăng cường hợp tác với các đối tác tư vấn uy tín và chuyên gia quốc tế nhằm thúc đẩy lộ trình tái cấu trúc toàn diện, từ mô hình tổ chức, quản trị đến chiến lược phát triển trung và dài hạn.

Những nỗ lực không ngừng trong quá trình chuyển đổi đã giúp Eximbank từng bước khẳng định vị thế, được ghi nhận bởi các tổ chức trong và ngoài nước. Đây là nền tảng quan trọng để ngân hàng tiếp tục hành trình phát triển bền vững, đóng góp tích cực cho sự ổn định và tăng trưởng của nền kinh tế.

Eximbank vinh dự được S&P Global Ratings nâng tín nhiệm quốc tế lên "BB-" với triển vọng "ổn định". Đánh giá này cao hơn mức bình quân B+ của ngành ngân hàng Việt Nam, ghi nhận những chuyển biến tích cực của Eximbank trong việc tăng trưởng bền vững và nỗ lực tái cấu trúc. Đây không chỉ là sự ghi nhận của tổ chức xếp hạng quốc tế đối với những thành quả mà Eximbank đã đạt được, mà còn khẳng định niềm tin của thị trường, đối tác và khách hàng vào hành trình tái cấu trúc toàn diện và chuyển mình mạnh mẽ cả về mô hình vận hành lẫn tầm nhìn phát triển của ngân hàng.