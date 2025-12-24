Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Chuyển tiền tại Trung tâm tài chính quốc tế phải ghi rõ mục đích giao dịch

Mai Phương
Mai Phương
24/12/2025 11:26 GMT+7

Đây là quy định về hoạt động ngân hàng và quản lý ngoại hối trong Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 329/2025/NĐ-CP, quy định về cấp phép, hoạt động ngân hàng và quản lý ngoại hối, phòng chống rửa tiền trong Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Trong đó, quy định nêu rõ theo nguyên tắc minh bạch dòng tiền, thành viên và nhà đầu tư nước ngoài khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền liên quan đến vay vốn, cho vay, đầu tư trong và ngoài Trung tâm tài chính quốc tế phải ghi rõ mục đích giao dịch. Đây là cơ sở để ngân hàng thành viên đối chiếu, kiểm tra, lưu giữ chứng từ và thực hiện giao dịch đúng quy định.

Chuyển tiền tại Trung tâm tài chính quốc tế phải ghi rõ mục đích giao dịch- Ảnh 1.

Chuyển tiền tại Trung tâm tài chính quốc tế phải ghi rõ mục đích giao dịch

ẢNH: NGỌC THẮNG

Ngân hàng thành viên có trách nhiệm kiểm tra tính phù hợp giữa hồ sơ và giao dịch thực tế, lưu trữ chứng từ, đồng thời xây dựng quy trình nội bộ và quản lý rủi ro đối với hoạt động ngoại hối. Ngân hàng tự chịu trách nhiệm về việc cung ứng dịch vụ ngoại hối đúng mục đích, đúng pháp luật.

Nghị định này cũng cho phép doanh nghiệp thành viên sử dụng tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ mở tại ngân hàng thành viên để thực hiện các giao dịch như vay vốn từ nước ngoài, cho vay, đầu tư ra nước ngoài hoặc đầu tư vào phần còn lại của Việt Nam. Với các mục đích khác, doanh nghiệp được mở tài khoản tại nhiều ngân hàng thành viên. Nhà đầu tư nước ngoài bắt buộc sử dụng tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ mở tại một ngân hàng thành viên để thực hiện các giao dịch đầu tư vào Trung tâm tài chính quốc tế. Việc sử dụng tài khoản ngoại tệ và tài khoản VND của tổ chức, cá nhân ngoài lãnh thổ Việt Nam được thực hiện theo hướng dẫn của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

Đối với đầu tư nước ngoài vào Trung tâm tài chính quốc tế, nhà đầu tư phải chuyển vốn, lợi nhuận và các khoản thu hợp pháp thông qua tài khoản vốn mở tại ngân hàng thành viên. Khi đầu tư từ Trung tâm tài chính vào phần còn lại của Việt Nam, thành viên phải thực hiện chuyển khoản qua tài khoản ngoại tệ theo quy định. Doanh nghiệp thành viên thực hiện các nghĩa vụ quản lý ngoại hối tương tự nhà đầu tư nước ngoài, theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước về đầu tư trực tiếp và gián tiếp.

Một loạt quy định mới liên quan như đăng ký và hoạt động của ngân hàng thành viên; quản lý ngoại hối đối với hoạt động vay, cho vay của thành viên; hoạt động mua, bán trái phiếu phát hành bằng ngoại tệ ở nước ngoài; giao dịch ngoại tệ của doanh nghiệp thành viên...

Khám phá thêm chủ đề

trung tâm tài chính quốc tế Chuyển tiền ngân hàng Ngoại tệ
