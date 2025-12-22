Những doanh nghiệp nào tham gia Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM?

Tại hội nghị công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam ngày 21.12, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết, TP.HCM cùng với Đà Nẵng đã chủ động xây dựng quy chế hoạt động, quy trình thủ tục đăng ký thành viên theo hướng phù hợp với thông lệ quốc tế. Về cơ sở vật chất, trong giai đoạn đầu, cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM được bố trí tại trụ sở số 8 đường Nguyễn Huệ. Sau năm 2027, trụ sở sẽ được đặt tại một tòa nhà hiện đại, đạt chuẩn quốc tế, nằm tại khu trung tâm Thủ Thiêm.

Cng bố thành viên giai đoạn đầu của Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM ẢNH: VGP/ĐOÀN BẮC

Về đối tác và nhà đầu tư tiềm năng, TP.HCM đã làm việc, trao đổi với hơn 50 nhà đầu tư, đối tác sáng lập thuộc bốn nhóm lĩnh vực và lựa chọn 10 nhà đầu tư tiềm năng tham gia giai đoạn đầu. Trong đó, nhóm ngân hàng, tổ chức tài chính và sàn giao dịch toàn cầu gồm Nasdaq, VinaCapital, MB Bank, Vietcombank, VietinBank. Nhóm hạ tầng số và tài sản số toàn cầu gồm Binance, Circle, Liên minh Onchain, Dragon Capital, Tether. Nhóm hạ tầng cho trung tâm tài chính quốc tế gồm REE, liên doanh Cathay United, Pension One Group. Nhóm công nghệ gồm Viettel, TikTok, FPT.

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, sự tham gia của các đối tác này sẽ mang lại nguồn lực công nghệ quan trọng, góp phần thúc đẩy Trung tâm tài chính quốc tế phát triển theo định hướng bền vững. Định hướng phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM dựa trên 3 trụ cột chính gồm thể chế linh hoạt với cơ chế thử nghiệm có kiểm soát; hạ tầng tài chính - công nghệ hiện đại, cho phép triển khai các mô hình tài chính thế hệ mới; lợi thế chi phí cạnh tranh gắn với nền kinh tế thực, đặc biệt là công nghiệp, logistics và khu thương mại tự do.

Thông qua hợp tác với các quỹ đầu tư, cơ quan ngoại giao, đối tác đào tạo trong và ngoài nước như Học viện Tài chính New York, Đại học Kinh tế TP.HCM, Đại học Việt Đức, TP.HCM đã mở rộng quan hệ hợp tác với các trung tâm tài chính lớn và mới nổi như New York, Frankfurt, Singapore, Dubai, Astana. Với cách tiếp cận này thì Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam sẽ không chỉ là không gian tài chính đơn thuần mà còn là biểu tượng cho tư duy phát triển mới, cho tinh thần dám thử nghiệm, dám đổi mới và dám bứt phá trên con đường hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng, tự cường và hội nhập sâu rộng của đất nước trong kỷ nguyên mới.