Ông Trương Minh Huy Vũ làm Chủ tịch Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM

Tại hội nghị công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam diễn ra sáng 21.12, lãnh đạo UBND TP.HCM và TP.Đà Nẵng đã công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan điều hành và ra mắt Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế và Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại hai thành phố. Theo đó, TS Trương Minh Huy Vũ, Thành ủy viên, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM kể từ ngày công bố quyết định.

TS Trương Minh Huy Vũ làm Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM ẢNH: SỸ ĐÔNG

Đồng thời, điều động ông Nguyễn Hồng Văn, Phó tổng giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.HCM (HFIC) đến nhận công tác tại Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM trong thời hạn 5 năm. Biệt phái ông Nguyễn Hữu Huân, Giám đốc Chương trình đào tạo Thị trường chứng khoán, Đại học Kinh tế TP.HCM đến nhận công tác tại Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM.

Với Trung tâm tại Đà Nẵng, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng bổ nhiệm ông Hồ Kỳ Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.Đà Nẵng kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.Đà Nẵng. Điều động ông Đặng Đình Đức, Phó giám đốc Sở Tài chính TP Đà Nẵng đến nhận công tác tại Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.Đà Nẵng, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó chủ tịch Thường trực Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.Đà Nẵng. Đồng thời, bổ nhiệm ông Lê Sơn Phong, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.Đà Nẵng kiêm nhiệm chức vụ Phó chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu "bước ngoặt" trong tiến trình hội nhập và phát triển đất nước sau 40 năm đổi mới; là kết quả của quá trình chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, hiện thực hóa chủ trương về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương trong quản lý, vận hành trung tâm tài chính cần tập trung đổi mới tư duy quản lý sang "kiến tạo và phục vụ", mọi vướng mắc của nhà đầu tư được xử lý theo quy trình đặc biệt, "một cửa tại chỗ" theo đúng thẩm quyền. Bảo đảm cân bằng giữa tự do tài chính và an toàn hệ thống, giữa hiệu quả đầu tư và kiểm soát rủi ro. Yêu cầu ngay sau lễ ra mắt, các cơ quan của Trung tâm tài chính quốc tế bắt đầu hoạt động, Văn phòng Chính phủ, TP.HCM, TP.Đà Nẵng bố trí ngay nguồn lực, kinh phí, trụ sở, trang thiết bị cần thiết; trường hợp có vướng mắc báo cáo ngay Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25.12.