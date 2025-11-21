Tiến độ Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM hiện nay ra sao?

Tiến trình chỉ đạo và hệ thống nghị quyết liên quan

Tại buổi họp báo chiều 20.11, liên quan đến Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM, Sở Tài chính TP.HCM thông tin thành phố đã và đang hoàn tất hàng loạt phần việc từ quy hoạch, đầu tư hạ tầng đến chuẩn bị nguồn nhân lực. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành để hoàn thiện hệ thống nghị định hướng dẫn.

Theo Sở Tài chính TP.HCM, việc triển khai được căn cứ theo Thông báo 47 của Bộ Chính trị về xây dựng trung tâm tài chính khu vực và quốc tế tại Việt Nam; Nghị quyết 259 của Chính phủ, Nghị quyết 222 của Quốc hội; Quyết định 114 của Ban Chỉ đạo trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Cùng các kết luận, thông báo chỉ đạo của Thành ủy và UBND TP.HCM liên quan đến kế hoạch hành động xây dựng trung tâm. UBND TP.HCM đã ban hành Kế hoạch hành động số 73 làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Cùng với Đà Nẵng, TP.HCM sẽ có trung tâm tài chính quốc tế ẢNH: NHẬT THỊNH

Để thực hiện Nghị quyết 222, Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp các bộ ngành và UBND TP.HCM, Đà Nẵng xây dựng hệ thống nghị định hướng dẫn thành lập trung tâm tài chính quốc tế.

TP.HCM đã tham gia ý kiến góp ý cụ thể, chi tiết đối với 08/08 nghị định thông qua các cuộc họp và bằng văn bản; tham gia các cuộc họp của tổ soạn thảo, xây dựng nghị định, Hội đồng thẩm định của Bộ Tư pháp.

TP.HCM tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan trong quá trình hoàn chỉnh các dự thảo nghị định theo chỉ đạo của Chính phủ, trong đó có nghị định về thành lập trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Vị trí và quy mô 898 ha của Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM

Trong quá trình chuẩn bị xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, TP.HCM đã có các bước chuẩn bị trên các phương diện từ cơ sở vật chất, hạ tầng không gian, hạ tầng số, bộ máy, nguồn nhân lực... Để phục vụ cho việc vận hành, đưa Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM đi vào hoạt động ngay sau khi nghị định hướng dẫn được Chính phủ ban hành.

Cụ thể, TP.HCM đã báo cáo Ban chỉ đạo Trung ương về vị trí, diện tích, ranh giới Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM.

Theo đó, Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM thuộc ranh giới hành chính phường Sài Gòn, phường Bến Thành và Khu đô thị Thủ Thiêm (phường An Khánh); tổng diện tích khoảng 898 ha.

Bên cạnh đó, TP.HCM đang tập trung rà soát công tác quy hoạch, đẩy nhanh công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, hạ tầng để xây dựng và phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại khu vực phường Sài Gòn, phường Bến Thành và Khu đô thị Thủ Thiêm.

Đầu tư hệ thống mạng internet tốc độ cao phủ kín khu vực. Sở Khoa học và Công nghệ đang xây dựng trang thông tin điện tử Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM.

Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM thuộc ranh giới hành chính phường Sài Gòn, phường Bến Thành và Khu đô thị Thủ Thiêm ẢNH: NHẬT THỊNH

Đào tạo nhân lực và học hỏi mô hình trung tâm tài chính quốc tế

Ngoài ra, TP.HCM đã cử cán bộ tham gia các đoàn công tác của Trung ương và thành phố đi học tập kinh nghiệm về trung tâm tài chính ở các nước; tham gia một số khóa đào tạo để chuẩn bị nguồn nhân lực cho việc vận hành trung tâm tài chính quốc tế.

Hiện nay, việc thành lập trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại 2 địa điểm là TP.HCM và Đà Nẵng đang chờ nghị định về thành lập trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam được ban hành để có cơ sở triển khai. Bộ Tài chính đang khẩn trương hoàn thiện, dự kiến trình Chính phủ ban hành trong tháng 11.2025.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính đầu tháng 11.2025, Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam với mô hình "1 trung tâm, 2 điểm đến".

Trong đó, Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM sẽ là đầu mối tài chính quy mô lớn, phát triển mạnh về thị trường chứng khoán, trái phiếu, ngân hàng, quản lý quỹ, dịch vụ niêm yết. Đà Nẵng sẽ tập trung phát triển các dịch vụ tài chính liên quan đến logistics, hàng hải, thương mại tự do và các chuỗi cung ứng công - nông nghiệp.