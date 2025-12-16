Tạm dừng yêu cầu doanh nghiệp xuất hóa đơn khi bán ngoại tệ cho ngân hàng

Hôm nay 16.12, Thuế tỉnh Đồng Nai có công văn gửi Công ty TNHH SPE Vina, đưa ra hướng dẫn hoàn toàn mới so với hướng dẫn trước đó vài ngày về việc xuất hóa đơn đối với nghiệp vụ bán ngoại tệ cho ngân hàng.

Việc thu ngoại tệ, sau đó buộc phải bán lại cho ngân hàng là một nghiệp vụ tài chính của doanh nghiệp ẢNH: NGỌC THẮNG

Tại công văn gửi Công ty TNHH SPE Vina ngày 11.12, Thuế tỉnh Đồng Nai nêu rõ: "Trường hợp công ty bán ngoại tệ cho ngân hàng thì phải lập hóa đơn theo quy định tại điểm a khoản 3 điều 1 Nghị định 70/2025/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP)".

Tuy nhiên, trong công văn hôm nay, đơn vị này cho biết, nếu thực hiện theo công văn ngày 11.12 thì sẽ phát sinh một số một số khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế. Đơn vị này đã báo cáo Cục Thuế (Bộ Tài chính) xin ý kiến.

Trong thời gian xin ý kiến chỉ đạo từ Cục Thuế, Công ty TNHH SPE Vina tạm thời chưa thực hiện theo hướng dẫn tại công văn trước đó.

Như Thanh Niên đã đưa tin, hướng dẫn ngày 11.12 của Thuế tỉnh Đồng Nai đã gây ra nhiều băn khoăn về tính hợp lý.

Theo ông Lê Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Kế toán Thuế Keytas, về mặt quy định, khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua. Tuy nhiên, cần xem xét bản chất sự việc. Liệu hành vi bán ngoại tệ của doanh nghiệp có thực sự là bán hàng hóa để phải lập hóa đơn theo quy định không?

Vị chuyên gia nhấn mạnh, việc cơ quan thuế hướng dẫn doanh nghiệp (không có chức năng kinh doanh ngoại tệ) phải lập hóa đơn khi bán ngoại tệ cho ngân hàng là không phù hợp quy định hiện hành.

"Đối với ngân hàng hoặc các tổ chức được cấp phép kinh doanh ngoại tệ, ngoại tệ có thể là hàng hóa. Với doanh nghiệp, ngoại tệ chỉ là phương tiện thanh toán. Việc doanh nghiệp bán ngoại tệ là hành vi quy đổi sang một phương tiện thanh toán khác, không phải kinh doanh hàng hóa", ông Tuấn lý giải.

Luật sư Nguyễn Văn Được, Tổng giám đốc Công ty TNHH Kế toán và tư vấn thuế Trọng Tín, Ủy viên thường trực Hội Tư vấn thuế Việt Nam, cũng viện dẫn, theo điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BCT: tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác đều không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng.

Việc thu ngoại tệ, sau đó buộc phải bán lại cho ngân hàng là một nghiệp vụ tài chính của doanh nghiệp. Đây không được coi là giao dịch mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, do đó không phải thực hiện lập hóa đơn, chỉ cần có chứng từ thu - chi.