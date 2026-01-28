Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Lừa đảo 7,7 tỉ đồng của gần 100 người, lãnh 20 năm tù

Trị Bình
Trị Bình
28/01/2026 14:17 GMT+7

Dùng chiêu 'chạy' sổ đỏ, tách thửa đất, né nghĩa vụ quân sự để tạo lòng tin, Phạm Bá Tỉnh đã lừa đảo gần 100 người ở Gia Lai, chiếm đoạt hơn 7,7 tỉ đồng.

Ngày 27.1, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, tuyên phạt bị cáo Phạm Bá Tỉnh (38 tuổi, ở Gia Lai) 20 năm tù giam.

Lừa đảo 7,7 tỉ đồng của gần 100 người, lãnh 20 năm tù- Ảnh 1.

Bị cáo Phạm Bá Tỉnh tại tòa

ẢNH: TRỊ BÌNH

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Gia Lai, để có tiền tiêu xài cá nhân, Phạm Bá Tỉnh liên tục đưa ra hàng loạt thông tin gian dối nhằm tạo lòng tin với người dân. Bị cáo tự nhận có khả năng làm thủ tục tách, nhập thửa đất, sang tên quyền sử dụng đất, làm sổ đỏ, sổ hồng, tăng diện tích đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn sang đất ở, thậm chí còn hứa hẹn có thể "chạy" để không phải khám tuyển nghĩa vụ quân sự.

Bằng những lời hứa hẹn hấp dẫn, đánh trúng tâm lý cần giải quyết nhanh thủ tục hành chính của người dân, Phạm Bá Tỉnh đã từng bước tiếp cận, tạo dựng niềm tin rồi yêu cầu nạn nhân giao tiền.

Cơ quan tố tụng xác định, với thủ đoạn này, bị cáo đã lừa đảo 93 nạn nhân tại TX.An Nhơn, H.Tuy Phước, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay thuộc tỉnh Gia Lai), chiếm đoạt tổng số tiền hơn 7,7 tỉ đồng.

Chưa dừng lại ở đó, Phạm Bá Tỉnh còn đặt mua 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả qua mạng để tiếp tục lừa đảo 3 cặp vợ chồng, chiếm đoạt thêm 80 triệu đồng.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của nhiều người, gây mất an ninh trật tự tại địa phương, cần xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt Phạm Bá Tỉnh 20 năm tù giam về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, đồng thời buộc bị cáo bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại theo quy định pháp luật.

Khám phá thêm chủ đề

lừa đảo lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng tài liệu giả Gia Lai TAND tỉnh Gia Lai
