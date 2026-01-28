Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Lừa bán máy nông cơ cho hơn 500 người, chiếm đoạt 5 tỉ đồng tiền cọc

Lê Lâm
28/01/2026 10:23 GMT+7

Bằng thủ đoạn giả danh công ty có uy tín để lừa bán máy nông cơ, 2 thanh niên ở Vĩnh Long đã chiếm đoạt 5 tỉ đồng tiền đặt cọc của hơn 500 người dân.

Ngày 28.1, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa triệt phá tổ chức lừa đảo bán máy nông cơ cho hơn 500 nông dân, chiếm đoạt 5 tỉ đồng tiền đặt cọc.

Lừa bán máy nông cơ cho hơn 500 người, chiếm đoạt 5 tỉ đồng tiền đặt cọc- Ảnh 1.

Phan Văn Giỏi (áo đen), Nguyễn Hoàng Lam tại cơ quan công an

ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐỒNG NAI

Theo điều tra ban đầu, cách đây khoảng 3 tháng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện một tổ chức lừa đảo bằng cách lừa bán máy nông cơ, chiếm đoạt tiền đặt cọc.

Cụ thể, các đối tượng đã lập các tài khoản mạng xã hội Facebook, Zalo, YouTube có tên gần giống với một công ty có uy tín về mua bán các loại máy móc nông nghiệp, có địa chỉ ở phường Dĩ An (TP.HCM).

Sau đó lấy hình ảnh, video quảng cáo bán máy móc cơ giới phục vụ sản xuất nông nghiệp của chính công ty trên để viết bài, đăng quảng cáo bán lại với giá rẻ hơn rất nhiều so với thị trường. Các đối tượng này còn làm giả giấy phép đăng ký kinh doanh để tạo lòng tin với khách hàng.

Khi người dân có nhu cầu liên hệ mua, các đối tượng trực tiếp tư vấn, gửi hình ảnh sản phẩm, hợp đồng, giấy phép kinh doanh giả để tạo sự tin tưởng. Sau đó, yêu cầu người mua chuyển tiền đặt cọc vào các tài khoản ngân hàng không chính chủ (các tài khoản này các đối tượng mua trên mạng). Khi nhận được tiền, các đối tượng chặn liên lạc, không giao hàng như thỏa thuận, chiếm đoạt toàn bộ số tiền đặt cọc của bị hại.

Sau gần 3 tháng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Nai đã xác định được nhóm đối tượng nghi vấn hoạt động tại tỉnh Vĩnh Long, và phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Long tiến hành triệu tập, bắt giữ 2 đối tượng gồm: Nguyễn Hoàng Lam (27 tuổi, ở xã Phú Túc) và Phan Văn Giỏi (31 tuổi, ở xã Lương Phú, đều thuộc Vĩnh Long).

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Nai xác định từ khoảng giữa năm 2024 đến nay, các đối tượng đã thực hiện trên 500 vụ (tương ứng 500 bị hại) chiếm đoạt 5 tỉ đồng tiền đặt cọc.

