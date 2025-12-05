Giả cán bộ làm sổ đỏ, yêu cầu đặt cọc 50 triệu đồng rồi chiếm đoạt

Ngày 5.12, UBND xã Vĩnh Thạnh (Gia Lai) cho biết địa phương đã phát thông báo cảnh báo thủ đoạn mạo danh làm sổ đỏ, sau khi xuất hiện nhóm người lạ tự ý vào các thôn dụ dỗ người dân làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo UBND xã, thời gian gần đây, nhóm người này giả danh cán bộ, tự đến nhiều thôn để thuyết phục người dân làm sổ đỏ với mức giá trọn gói lên đến hàng trăm triệu đồng, rồi yêu cầu người dân đặt cọc trước 30 - 50 triệu đồng.

UBND xã Vĩnh Thạnh (Gia Lai) cảnh báo thủ đoạn mời chào làm sổ đỏ ngoài trụ sở UBND xã, yêu cầu đặt cọc 30 - 50 triệu là hành vi lừa đảo

ẢNH: T.N

Tuy nhiên, qua xác minh, Công an xã Vĩnh Thạnh khẳng định nhóm người này không được bất kỳ cơ quan, tổ chức hay cá nhân có thẩm quyền giao nhiệm vụ thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ. Đây là dấu hiệu của hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản.

Để bảo đảm an toàn tài sản, UBND xã Vĩnh Thạnh đề nghị người dân không tin tưởng, không tiếp xúc, không giao dịch với bất kỳ cá nhân, nhóm người nào tự ý đến nhà đặt vấn đề làm sổ đỏ ngoài trụ sở UBND xã hoặc không đúng trình tự pháp luật. Đồng thời, không giao tiền, đặt cọc, nộp hồ sơ cho người không phải công chức được phân công phụ trách.

Khi có nhu cầu làm thủ tục đất đai, người dân cần liên hệ trực tiếp Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, mọi khoản thu đều theo quy định và có biên lai của nhà nước.

UBND xã cũng đề nghị người dân báo ngay cho Công an xã Vĩnh Thạnh khi phát hiện các đối tượng có dấu hiệu nghi vấn để tiếp nhận và xử lý kịp thời.