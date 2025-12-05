Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Giả cán bộ làm sổ đỏ, yêu cầu đặt cọc 50 triệu đồng rồi chiếm đoạt

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
05/12/2025 14:09 GMT+7

Nhóm người lạ giả cán bộ đến xã Vĩnh Thạnh (Gia Lai) mời chào làm sổ đỏ với giá hàng trăm triệu đồng, yêu cầu đặt cọc 30 - 50 triệu. Chính quyền cảnh báo đây là thủ đoạn lừa đảo.

Ngày 5.12, UBND xã Vĩnh Thạnh (Gia Lai) cho biết địa phương đã phát thông báo cảnh báo thủ đoạn mạo danh làm sổ đỏ, sau khi xuất hiện nhóm người lạ tự ý vào các thôn dụ dỗ người dân làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo UBND xã, thời gian gần đây, nhóm người này giả danh cán bộ, tự đến nhiều thôn để thuyết phục người dân làm sổ đỏ với mức giá trọn gói lên đến hàng trăm triệu đồng, rồi yêu cầu người dân đặt cọc trước 30 - 50 triệu đồng.

Cảnh báo thủ đoạn giả cán bộ làm ‘sổ đỏ’ để chiếm đoạt tiền người dân - Ảnh 1.

UBND xã Vĩnh Thạnh (Gia Lai) cảnh báo thủ đoạn mời chào làm sổ đỏ ngoài trụ sở UBND xã, yêu cầu đặt cọc 30 - 50 triệu là hành vi lừa đảo

ẢNH: T.N

Tuy nhiên, qua xác minh, Công an xã Vĩnh Thạnh khẳng định nhóm người này không được bất kỳ cơ quan, tổ chức hay cá nhân có thẩm quyền giao nhiệm vụ thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ. Đây là dấu hiệu của hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản.

Để bảo đảm an toàn tài sản, UBND xã Vĩnh Thạnh đề nghị người dân không tin tưởng, không tiếp xúc, không giao dịch với bất kỳ cá nhân, nhóm người nào tự ý đến nhà đặt vấn đề làm sổ đỏ ngoài trụ sở UBND xã hoặc không đúng trình tự pháp luật. Đồng thời, không giao tiền, đặt cọc, nộp hồ sơ cho người không phải công chức được phân công phụ trách.

Khi có nhu cầu làm thủ tục đất đai, người dân cần liên hệ trực tiếp Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, mọi khoản thu đều theo quy định và có biên lai của nhà nước.

UBND xã cũng đề nghị người dân báo ngay cho Công an xã Vĩnh Thạnh khi phát hiện các đối tượng có dấu hiệu nghi vấn để tiếp nhận và xử lý kịp thời.

Tin liên quan

Những trường hợp nào không được cấp sổ đỏ từ 2025?

Những trường hợp nào không được cấp sổ đỏ từ 2025?

Theo luật sư, việc xác định tài sản có đủ điều kiện được cấp sổ đỏ hay không, phụ thuộc vào tính chất pháp lý của thửa đất, loại tài sản và các quy định cụ thể tại luật Đất đai 2024.

Khám phá thêm chủ đề

Sổ đỏ Gia Lai Vĩnh Thạnh lừa đảo Thủ tục đất đai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận