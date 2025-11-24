Miễn giấy phép xây dựng, thủ tục cấp sổ đỏ sẽ ra sao?

Sáng 24.11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật Xây dựng (sửa đổi). Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng ẢNH: GIA HÂN

Thảo luận trước đó, một số ý kiến cho rằng, việc mở rộng đối tượng được miễn giấy phép xây dựng cần tăng cường với công tác hậu kiểm và thanh tra, xử lý vi phạm. Hoặc nếu dự án có đầy đủ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 thì miễn giấy phép xây dựng.

Cạnh đó, có ý kiến cho rằng không nên mở rộng miễn giấy phép xây dựng, do lo ngại khó khăn trong việc xác định quyền sở hữu tài sản trên đất, không kiểm soát được an toàn...

Tiếp thu các ý kiến này, Chính phủ cho biết, thực hiện trên nguyên tắc "từ khi chuẩn bị đến khi khởi công xây dựng, mỗi công trình, dự án chỉ phải thực hiện một thủ tục hành chính". Quy định về miễn giấy phép đã bao gồm cả dự án có quy hoạch chi tiết 1/500 sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền kiểm soát các nội dung cơ bản về phù hợp quy hoạch và an toàn.

"Chỉ các công trình quy mô nhỏ (không phải thẩm định) mới phải thực hiện thủ tục cấp giấy phép xây dựng", Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng cho hay.

Dự thảo luật cũng bổ sung nội dung quản lý trật tự xây dựng tại điều 47 nhằm bảo đảm yêu cầu quản lý khi chuyển một phần từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Việc quản lý trật tự xây dựng được thực hiện từ khi khởi công đến nghiệm thu, bàn giao, nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm.

Đối với công trình được miễn giấy phép xây dựng, ông Dũng cho hay, các quy định pháp luật về đất đai đã quy định về xác định tài sản gắn liền với đất. Tiếp thu ý kiến của các đại biểu, Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ NN-MT trong quá trình xây dựng các văn bản dưới luật để tránh không bị bỏ sót đối tượng.

Giảm thời gian cấp phép xây dựng tối đa 7 - 10 ngày

Đặc biệt, dự thảo luật rút gọn thủ tục hành chính theo hướng, thủ tục cấp giấy phép sẽ được quy định đơn giản hóa tối đa tại nghị định theo hướng thực hiện trực tuyến toàn trình; đơn giản hóa về hồ sơ và điều kiện.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải ẢNH: GIA HÂN

Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết sẽ giảm tối đa thời gian thực hiện cấp giấy phép (dự kiến tối đa 7 - 10 ngày). Các quy định này sẽ giảm tối thiểu 30% thời gian và chi phí theo theo yêu cầu của Chính phủ.

Nêu ý kiến thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải cho biết, việc mở rộng trường hợp miễn giấy phép xây dựng và quyền sở hữu đối với nhà ở được rất nhiều đại biểu quan tâm. Theo luật Đất đai, hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với nhà ở cần có giấy phép xây dựng nhà ở.

"Nếu miễn giấy phép thì có thông báo khởi công hoặc có văn bản thẩm định thiết kế có giá trị tương đương với giấy phép xây dựng, khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu để đảm bảo quyền lợi của người dân hay không?", bà Hải đặt câu hỏi và nói "rất lo lắng về điều này".

Cho rằng "miễn giấy phép thì vui rồi", song bà Hải đề nghị miễn giấy phép xây dựng phải phối hợp chặt chẽ với luật Đất đai. Miễn giấy phép xây dựng và cấp sổ đỏ có mối quan hệ chặt chẽ với nhau và người dân, nên cần xem xét kỹ.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cũng cho hay, hiện vẫn còn khoảng 3.000 dự án bất động sản đang vướng mắc. Bà đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát kỹ quy định chuyển tiếp để khơi thông nguồn lực.

"Với việc lược bỏ nhiều điều và giao Chính phủ quy định chi tiết, cần phải cam kết về tiến độ và chất lượng xây dựng nghị định dưới luật. Nếu nghị định ra chậm, sẽ tạo ra khoảng trống pháp lý", bà Hải lưu ý.