TP.HCM: Thiếu quy hoạch, người dân không xin được giấy phép xây dựng nhà

Ngày 21.11, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM, Viện Quy hoạch xây dựng TP.HCM, các trung tâm trực thuộc sở đã làm việc với các phường, xã thuộc khu vực TP.Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ về định hướng quy hoạch.

Các địa phương thuộc TP.Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ nêu nhiều khó khăn trong việc thiếu quy hoạch nên không thể cấp giấy phép xây dựng nhà cho người dân ẢNH: NGUYỄN LONG

Tại buổi làm việc, các ý kiến đã nêu những khó khăn, vướng mắc về công tác quản lý quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn do địa phương quản lý.

Ông Huỳnh Trung Sơn, Chủ tịch UBND phường Tân Phước cho biết phường có lợi thế đặc biệt thuận lợi về giao thông đường bộ, đường thủy cũng như đường hàng không trong tương lai.

Cùng với chiến lược phát triển hệ thống hạ tầng giao thông và cảng nước sâu, phường Tân Phước có một lợi thế lớn để trở thành cửa ngõ cung cấp dịch vụ thương mại, logistics, hậu cần cho hành lang kinh tế Cái Mép, sân bay Long Thành.

Đồng thời, phường Tân Phước cũng là điểm trung chuyển cung cấp dịch vụ thương mại, logistics cho hoạt động công nghiệp - dịch vụ - du lịch tại khu vực phía đông TP.HCM…

Ông Huỳnh Trung Sơn, Chủ tịch UBND phường Tân Phước nêu khó khăn về công tác quy hoạch tại địa phương ẢNH: NGUYỄN LONG

Với các lợi thế về cảnh quan và về kết nối giao thông, phường Tân Phước cần tổ chức điều chỉnh, lập các quy hoạch phù hợp với chính quyền 2 cấp để quản lý, cấp phép xây dựng cũng như kêu gọi các dự án đầu tư, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Theo ông Sơn, sau khi sáp nhập, Khu trung tâm hành chính TP.Phú Mỹ (cũ), bao gồm khu trung tâm hành chính chính trị (25 ha), các khu công cộng đô thị khác (65 ha) không còn phù hợp với định hướng phát triển chung. Từ đó, ông đề xuất cần có phương án điều chỉnh quy hoạch khu chức năng trung tâm hành chính để tránh lãng phí tài nguyên phát triển kinh tế xã hội.

Ông Trần Văn Út, Phó chủ tịch UBND phường Phú Mỹ cho biết trên địa bàn phường có gần 550 ha được quy hoạch đất ở, trong đó chỉ có 200 ha đã có quy hoạch chi tiết 1/500 đủ điều kiện cấp phép xây dựng.

"Như vậy, gần 350 ha chưa đủ điều kiện cấp phép xây dựng do thiếu quy chế quản lý kiến trúc được duyệt. Điều này đã gây khó khăn trực tiếp đến người dân có nhu cầu xây dựng nhà ở và công tác cấp phép xây dựng", ông Út nêu.

Cũng theo ông Út, từ khi sáp nhập đến nay, phường Phú Mỹ tiếp nhận 76 hồ sơ nhưng chỉ cấp phép xây dựng được 32 hồ sơ, những trường hợp còn lại phải trả cho người dân do chưa đủ điều kiện cấp phép.

Tương tự, phường Tân Thành tiếp nhận hơn 100 hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng nhưng chỉ cấp giấy phép được 9 trường hợp khiến người dân rất bức xúc.

Các địa phương kiến nghị Sở Quy hoạch - Kiến trúc tham mưu UBND TP.HCM ban hành quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị trên địa bàn để làm cơ sở triển khai cấp phép xây dựng.

Kết thúc buổi làm việc, ông Võ Ngọc Ngân, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM ghi nhận những ý kiến của các địa phương để tổng hợp báo cáo UBND thành phố, đặc biệt là các ý kiến về quy hoạch khu vực vùng đất, vùng nước để phát triển cảng biển của TP.Phú Mỹ cũ.