Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM: Thiếu quy hoạch, người dân không xin được giấy phép xây dựng nhà

Nguyễn Long
Nguyễn Long
21/11/2025 19:50 GMT+7

Theo nhiều địa phương, do thiếu quy hoạch nên không thể cấp giấy phép xây dựng nhà, khiến người dân bức xúc; chính quyền cũng gặp khó khăn trong công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng.

Ngày 21.11, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM, Viện Quy hoạch xây dựng TP.HCM, các trung tâm trực thuộc sở đã làm việc với các phường, xã thuộc khu vực TP.Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ về định hướng quy hoạch.

TP.HCM: Thiếu quy hoạch, người dân không xin được giấy phép xây dựng nhà - Ảnh 1.

Các địa phương thuộc TP.Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ nêu nhiều khó khăn trong việc thiếu quy hoạch nên không thể cấp giấy phép xây dựng nhà cho người dân

ẢNH: NGUYỄN LONG

Tại buổi làm việc, các ý kiến đã nêu những khó khăn, vướng mắc về công tác quản lý quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn do địa phương quản lý.

Ông Huỳnh Trung Sơn, Chủ tịch UBND phường Tân Phước cho biết phường có lợi thế đặc biệt thuận lợi về giao thông đường bộ, đường thủy cũng như đường hàng không trong tương lai.

Cùng với chiến lược phát triển hệ thống hạ tầng giao thông và cảng nước sâu, phường Tân Phước có một lợi thế lớn để trở thành cửa ngõ cung cấp dịch vụ thương mại, logistics, hậu cần cho hành lang kinh tế Cái Mép, sân bay Long Thành.

Đồng thời, phường Tân Phước cũng là điểm trung chuyển cung cấp dịch vụ thương mại, logistics cho hoạt động công nghiệp - dịch vụ - du lịch tại khu vực phía đông TP.HCM…

TP.HCM: Thiếu quy hoạch, người dân không xin được giấy phép xây dựng nhà - Ảnh 2.

Ông Huỳnh Trung Sơn, Chủ tịch UBND phường Tân Phước nêu khó khăn về công tác quy hoạch tại địa phương

ẢNH: NGUYỄN LONG

Với các lợi thế về cảnh quan và về kết nối giao thông, phường Tân Phước cần tổ chức điều chỉnh, lập các quy hoạch phù hợp với chính quyền 2 cấp để quản lý, cấp phép xây dựng cũng như kêu gọi các dự án đầu tư, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Theo ông Sơn, sau khi sáp nhập, Khu trung tâm hành chính TP.Phú Mỹ (cũ), bao gồm khu trung tâm hành chính chính trị (25 ha), các khu công cộng đô thị khác (65 ha) không còn phù hợp với định hướng phát triển chung. Từ đó, ông đề xuất cần có phương án điều chỉnh quy hoạch khu chức năng trung tâm hành chính để tránh lãng phí tài nguyên phát triển kinh tế xã hội.

Ông Trần Văn Út, Phó chủ tịch UBND phường Phú Mỹ cho biết trên địa bàn phường có gần 550 ha được quy hoạch đất ở, trong đó chỉ có 200 ha đã có quy hoạch chi tiết 1/500 đủ điều kiện cấp phép xây dựng.

"Như vậy, gần 350 ha chưa đủ điều kiện cấp phép xây dựng do thiếu quy chế quản lý kiến trúc được duyệt. Điều này đã gây khó khăn trực tiếp đến người dân có nhu cầu xây dựng nhà ở và công tác cấp phép xây dựng", ông Út nêu.

Cũng theo ông Út, từ khi sáp nhập đến nay, phường Phú Mỹ tiếp nhận 76 hồ sơ nhưng chỉ cấp phép xây dựng được 32 hồ sơ, những trường hợp còn lại phải trả cho người dân do chưa đủ điều kiện cấp phép.

Tương tự, phường Tân Thành tiếp nhận hơn 100 hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng nhưng chỉ cấp giấy phép được 9 trường hợp khiến người dân rất bức xúc.

Các địa phương kiến nghị Sở Quy hoạch - Kiến trúc tham mưu UBND TP.HCM ban hành quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị trên địa bàn để làm cơ sở triển khai cấp phép xây dựng.

Kết thúc buổi làm việc, ông Võ Ngọc Ngân, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM ghi nhận những ý kiến của các địa phương để tổng hợp báo cáo UBND thành phố, đặc biệt là các ý kiến về quy hoạch khu vực vùng đất, vùng nước để phát triển cảng biển của TP.Phú Mỹ cũ.

Tin liên quan

Quy hoạch phải có tầm nhìn, không để 'hết nhiệm kỳ lại điều chỉnh'

Quy hoạch phải có tầm nhìn, không để 'hết nhiệm kỳ lại điều chỉnh'

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho rằng cần thay đổi tư duy, có tầm nhìn dài hạn hơn trong quy hoạch.

Khám phá thêm chủ đề

quy hoạch điều chỉnh quy hoạch Quy hoạch đô thị PHƯỜNG TÂN PHƯỚC PHƯỜNG TÂN THÀNH
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận