Khởi tố bị can thuê 11 ô tô rồi cầm cố lấy tiền trả nợ

Ngày 27.1, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tìm bị hại liên quan đến vụ án Nguyễn Dư Thiện Nhân (27 tuổi, ở xã Lộc Tấn, tỉnh Đồng Nai) thuê xe ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố.

Bị can Nguyễn Dư Thiện Nhân ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐỒNG NAI

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Dư Thiện Nhân để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 4, điều 174, bộ luật Hình sự.

Theo điều tra ban đầu, bị can Nguyễn Dư Thiện Nhân không có nghề nghiệp ổn định và thường xuyên vay tiền để sang Campuchia chơi bời.

Sau đó, do không còn khả năng trả nợ nên Nhân nảy sinh ý định thuê xe ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố. Theo đó, từ tháng 1.2025 đến tháng 1.2026, Nhân đã thuê xe ô tô rồi đem cầm cố 11 xe lấy hơn 1,1 tỉ đồng. Số tiền này Nhân dùng trả nợ, tiêu xài cá nhân và trả tiền thuê xe, đóng lãi cho những ô tô đã cầm cố trước.

Ngày 14.1.2026, biết hành vi của mình bị bại lộ và không có khả năng chuộc xe trả lại cho nạn nhân, Nguyễn Dư Thiện Nhân đã đến cơ quan công an tự thú và khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai thông báo ai là bị hại liên quan đến Nguyễn Dư Thiện Nhân thì nhanh chóng liên hệ để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.