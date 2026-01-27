Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Khởi tố bị can thuê 11 ô tô rồi cầm cố lấy tiền trả nợ

Lê Lâm
Lê Lâm
27/01/2026 11:31 GMT+7

Mượn tiền sang Campuchia chơi bời rồi không có tiền trả, Nguyễn Dư Thiện Nhân nghĩ đến cách thuê xe ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố, lấy tiền trả nợ, tiêu xài.

Ngày 27.1, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tìm bị hại liên quan đến vụ án Nguyễn Dư Thiện Nhân (27 tuổi, ở xã Lộc Tấn, tỉnh Đồng Nai) thuê xe ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố.

Khởi tố bị can thuê 11 ô tô rồi mang đi cầm cố lấy tiền trả nợ - Ảnh 1.

Bị can Nguyễn Dư Thiện Nhân

ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐỒNG NAI

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Dư Thiện Nhân để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 4, điều 174, bộ luật Hình sự.

Theo điều tra ban đầu, bị can Nguyễn Dư Thiện Nhân không có nghề nghiệp ổn định và thường xuyên vay tiền để sang Campuchia chơi bời.

Sau đó, do không còn khả năng trả nợ nên Nhân nảy sinh ý định thuê xe ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố. Theo đó, từ tháng 1.2025 đến tháng 1.2026, Nhân đã thuê xe ô tô rồi đem cầm cố 11 xe lấy hơn 1,1 tỉ đồng. Số tiền này Nhân dùng trả nợ, tiêu xài cá nhân và trả tiền thuê xe, đóng lãi cho những ô tô đã cầm cố trước.

Ngày 14.1.2026, biết hành vi của mình bị bại lộ và không có khả năng chuộc xe trả lại cho nạn nhân, Nguyễn Dư Thiện Nhân đã đến cơ quan công an tự thú và khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai thông báo ai là bị hại liên quan đến Nguyễn Dư Thiện Nhân thì nhanh chóng liên hệ để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Thuê xe ô tô rồi mang đi cầm cố

Thuê xe ô tô rồi mang đi cầm cố

2 thanh niên ở Nghệ An thuê 11 xe ô tô, sau đó lên mạng thuê người làm giả giấy tờ xe mang tên mình, rồi đem đi cầm cố, chiếm đoạt nhiều tỉ đồng.

Khám phá thêm chủ đề

cầm cố Thuê xe ô tô campuchia Công an tỉnh Đồng Nai lừa đảo chiếm đoạt tài sản khởi tố
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận