Đồng Nai: Tạm giữ hình sự nghi can thuê ô tô rồi mang đi cầm cố

Chiều 27.2, Công an H.Xuân Lộc (Đồng Nai) cho biết đang tạm giữ hình sự nghi can Vương Trung Tá (35 tuổi, ngụ xã Xuân Bắc, H.Xuân Lộc) để tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

Nghi can Vương Trung Tá CÔNG AN CUNG CẤP

Theo điều tra ban đầu, Vương Trung Tá đã thuê 4 xe ô tô của anh N.H.T (39 tuổi ngụ xã Xuân Hiệp, H.Xuân Lộc) rồi mang đi cầm cố. Ngày 21.2, anh N.H.T đến Công an H.Xuân Lộc trình báo.

Tiếp nhận thông tin, Công an H.Xuân Lộc đã xác minh, làm việc với Vương Trung Tá và những người liên quan. Tại cơ quan công an, Vương Trung Tá khai nhận do cần tiền tiêu xài nên đã mang 4 xe ô tô đã thuê trước đó của anh N.H.T đi cầm cố.

Những ô tô Trung Tá thuê rồi mang đi cầm được công an thu hồi CÔNG AN CUNG CẤP

Ngoài ra, Vương Trung Tá còn khai thêm, trong khoảng thời gian từ tháng 8.2022 đến tháng 2.2023, người này cũng đã thuê rồi mang đi cầm cố 6 xe ô tô của các nạn nhân khác ở H.Xuân Lộc và các địa phương lân cận là TP.Long Khánh và H.Cẩm Mỹ.