Trốn đóng bảo hiểm, doanh nghiệp ở Gia Lai bị chuyển hồ sơ sang công an

Nợ bảo hiểm hơn 245 tỉ đồng

Ngày 27.1, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Gia Lai công bố kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và phương hướng năm 2026.

Theo ông Trần Ngọc Tuấn, Phó giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai, số người tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) năm 2025 trên địa bàn đều vượt chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao, tăng so với năm 2024.

Ông Trần Ngọc Tuấn, Phó giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai, thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và phương hướng năm 2026 ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Tổng số thu các loại bảo hiểm trong năm đạt hơn 9.437 tỉ đồng, bằng 109,56% kế hoạch. Tuy nhiên, đến cuối năm 2025, số tiền chậm đóng phải tính lãi vẫn ở mức cao, hơn 245 tỉ đồng, chiếm 2,52% tổng số phải thu.

Trong số này, có 451 đơn vị chậm đóng không còn khả năng thu hồi, do đã tạm ngừng hoạt động, giải thể, phá sản hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký, với tổng số nợ hơn 73,8 tỉ đồng. Nhiều doanh nghiệp khác vẫn đang nợ bảo hiểm ở mức hàng chục tỉ đồng.

"Ngành BHXH đã nhiều lần đôn đốc, gửi thông báo và làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp chậm đóng. Trường hợp không hợp tác hoặc có dấu hiệu trốn đóng, chúng tôi kiên quyết áp dụng biện pháp mạnh theo quy định pháp luật", ông Trần Ngọc Tuấn nhấn mạnh.

Chuyển hồ sơ doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm sang công an

Trong năm 2025, BHXH tỉnh Gia Lai đã chuyển hồ sơ Công ty TNHH Tân Chánh Đạt sang cơ quan công an để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật về hành vi trốn đóng BHXH, BHTN và BHYT. Doanh nghiệp có trụ sở tại huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định cũ (nay thuộc Gia Lai), nợ bảo hiểm kéo dài nhưng không đưa ra được phương án khắc phục khả thi. Hiện BHXH tỉnh vẫn theo dõi vụ việc và phối hợp với các ngành chức năng triển khai các bước xử lý tiếp theo.

BHXH tỉnh Gia Lai tổ chức tuyên truyền về chính sách bảo hiểm cho học sinh, sinh viên ẢNH: BHXH GIA LAI

Lý giải nguyên nhân nợ bảo hiểm kéo dài, ông Tuấn cho rằng tác động hậu Covid-19 cùng với thiên tai, bão lũ trong năm 2025 đã khiến nhiều doanh nghiệp rơi vào khó khăn nghiêm trọng. Một số doanh nghiệp lớn còn gánh khoản nợ bảo hiểm tích lũy từ nhiều năm trước. Sau dịch, đơn hàng xuất khẩu sụt giảm, vừa phục hồi thì tiếp tục chịu ảnh hưởng thiên tai, khiến khả năng thanh toán bị hạn chế.

"Dù có cam kết, nhiều doanh nghiệp chỉ có thể nộp bảo hiểm nhỏ giọt theo từng đợt, chưa thể xử lý dứt điểm toàn bộ số nợ", ông Tuấn nói.

Hiện BHXH tỉnh Gia Lai đang áp dụng quy trình xử lý nợ nhiều bước, từ gọi điện, gửi thông báo chậm đóng, mời doanh nghiệp lên làm việc đến cử cán bộ xuống trực tiếp đơn vị nếu không hợp tác.

Thời gian tới, ngành BHXH tỉnh tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị về bảo hiểm xã hội; gắn chỉ tiêu phát triển người tham gia với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, cơ quan BHXH sẽ tăng cường kết nối dữ liệu với ngành Thuế, Công an và các đơn vị liên quan để quản lý chặt doanh nghiệp, lao động, qua đó giảm nợ đọng và kiên quyết xử lý các hành vi chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm.