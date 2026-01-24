Ngày 24.1, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Cà Mau đã chuyển hồ sơ vụ Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Sài Gòn Tâm Đức (Phòng khám Sài Gòn Tâm Đức) có dấu hiệu vi phạm sang cơ quan công an.

"Trên cơ sở kết luận kiểm tra đột xuất xuất phát từ đơn thư tố cáo, BHXH Cà Mau xác định vụ việc có dấu hiệu vi phạm và đã chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật", nguồn tin thông tin thêm.

BHXH Cà Mau chuyển hồ sơ Phòng khám Sài Gòn Tâm Đức sang công an theo thẩm quyền ẢNH: G.B

Như Thanh Niên thông tin, BHXH Cà Mau đã ban hành kết luận kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo hiểm y tế (BHYT) tại Phòng khám Sài Gòn Tâm Đức.

Theo kết luận kiểm tra liên quan nội dung tố cáo, qua đối chiếu 2.022 hồ sơ đề nghị thanh toán BHYT của Phòng khám Sài Gòn Tâm Đức trong tháng 8 và 9.2025, cơ quan chức năng xác định phòng khám chỉ cung cấp được 1.641 hồ sơ; còn 381 hồ sơ không có chứng từ kèm theo, với tổng số tiền hơn 77 triệu đồng.

Đoàn kiểm tra xác minh độc lập 16 người trong danh sách tố cáo, kết quả 16 trường hợp đều không đến khám chữa bệnh BHYT mà chỉ khám sức khỏe phục vụ lái xe, đi làm, đi học. Tuy nhiên, phòng khám vẫn lập hồ sơ thanh toán BHYT cho các trường hợp này, với tổng số tiền hơn 3 triệu đồng.

Kết luận cũng chỉ ra nhiều sai lệch trong hồ sơ nhân sự và chữ ký bác sĩ. Có trường hợp bác sĩ không trực tiếp thực hiện thủ thuật nhưng hồ sơ vẫn ghi nhận thanh toán, với số tiền hàng chục triệu đồng. Riêng bác sĩ N.T.T. bị ghi nhận thực hiện cấy chỉ trong giai đoạn từ ngày 16.5 đến 14.7.2025, tổng số tiền 5,5 triệu đồng, dù bác sĩ này xác nhận không khám, không làm kỹ thuật trong thời gian trên.

Liên quan bác sĩ N.T.C.N., dù phòng khám đã chấm dứt hợp đồng từ ngày 30.6.2025, nhưng các hồ sơ đầu tháng 7.2025 vẫn có chữ ký của bác sĩ này. Qua rà soát dữ liệu BHXH, bác sĩ N. đóng BHXH và làm việc toàn thời gian tại một phòng khám khác, số tiền thanh toán liên quan lên đến 289 triệu đồng.

Ngoài ra, Phòng khám Sài Gòn Tâm Đức còn thanh toán 1.470 lượt chụp X-quang với số tiền 126 triệu đồng trong khi kỹ thuật viên thực hiện đăng ký KCB tại tỉnh Bình Dương; bảng chấm công không phù hợp với thời điểm phát sinh 5.261 lượt thanh toán, tổng số tiền 216 triệu đồng...