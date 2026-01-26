Gia Lai phê duyệt 2 tuyến đường dây 500 kV hơn 18.000 tỉ đồng

Ngày 26.1, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư đối với hai dự án đường dây 500 kV trọng điểm gồm: đường dây 500 kV Trung tâm Điện khí hỗn hợp Dung Quất - Bình Định và đường dây 500 kV Bình Định - Krông Buk. Chủ đầu tư là Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), tổng mức đầu tư hơn 18.000 tỉ đồng.

Trạm biến áp 500kV Bình Dương 1 do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đầu tư đã đã hoàn thành thi công vào cuối năm 2025 ẢNH: EVNNPT

Dự án đường dây 500 kV Trung tâm Điện khí hỗn hợp Dung Quất (Quảng Ngãi) - Bình Định (Gia Lai) dài khoảng 204 km, tổng vốn gần 9.900 tỉ đồng. Tuyến đi qua địa bàn hai tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai, kết nối từ Trung tâm Điện khí hỗn hợp Dung Quất đến Trạm biến áp 500 kV Bình Định.

Tuyến này giữ vai trò then chốt trong truyền tải công suất từ các nhà máy điện khí, điện gió, điện mặt trời và thủy điện khu vực miền Trung, Tây nguyên lên hệ thống điện quốc gia, đồng thời tăng cường khả năng cấp điện ổn định cho cả miền Bắc và miền Nam.

Song song đó, dự án đường dây 500 kV Bình Định - Krông Buk (Đắk Lắk) dài gần 188 km, tổng vốn hơn 8.200 tỉ đồng, đi qua địa bàn Gia Lai và Đắk Lắk. Tuyến đường dây kết nối trực tiếp khu vực Nam Trung bộ với Tây nguyên, hình thành mạch truyền tải liên hoàn với các tuyến 500 kV hiện hữu.

Việc đấu nối Trạm biến áp 500 kV Bình Định giúp tiếp nhận và truyền tải công suất từ các nhà máy điện mặt trời, điện gió, thủy điện tại Phú Yên, Bình Định (nay thuộc Gia Lai, Đắk Lắk) và vùng lân cận lên hệ thống điện quốc gia. Đồng thời, tuyến này kết hợp với đường dây 500 kV Dung Quất - Bình Định và các tuyến trong khu vực để truyền tải công suất từ Trung tâm Điện khí miền Trung sử dụng khí mỏ Cá Voi Xanh khi tổ hợp này đi vào vận hành.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, khi hoàn thành, hai tuyến đường dây 500 kV sẽ hình thành mạng lưới truyền tải mạnh và linh hoạt, góp phần giảm tổn thất điện năng, nâng cao độ an toàn và độ tin cậy của hệ thống điện quốc gia. Hạ tầng mới cũng đóng vai trò "giải tỏa công suất" cho hàng loạt dự án điện gió, điện mặt trời và thủy điện tại Gia Lai, Đắk Lắk cùng các địa phương lân cận.

Các dự án dự kiến sẽ hoàn tất thủ tục đầu tư giai đoạn 2025 - 2027, khởi công từ đầu năm 2028 và đóng điện, đưa vào vận hành trong năm 2029. Thời gian hoạt động của mỗi dự án là 50 năm.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu EVNNPT phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và địa phương trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bảo vệ rừng, bảo đảm hành lang an toàn lưới điện và tuân thủ nghiêm các quy định về môi trường.

Các địa phương nơi đường dây đi qua phải công khai thông tin dự án, lấy ý kiến người dân, đồng thời cập nhật đầy đủ vào quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng nhằm bảo đảm tính đồng bộ, hạn chế phát sinh khiếu kiện trong quá trình triển khai.