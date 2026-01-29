Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Trung Quốc hành quyết 11 người từ các băng nhóm lừa đảo ở Myanmar

Văn Khoa
Văn Khoa
29/01/2026 15:24 GMT+7

Trung Quốc ngày 29.1 đã hành quyết 11 thành viên của các băng nhóm hoạt động ở miền bắc Myanmar, trong đó có những nhân vật chủ chốt trong các đường dây lừa đảo viễn thông, theo Tân Hoa xã.

Những tội phạm nói trên bị một tòa án ở thành phố Ôn Châu thuộc tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc kết án tử hình vào tháng 9.2015 về các tội danh bao gồm cố ý giết người, cố ý gây thương tích, giam giữ trái phép, lừa đảo và điều hành các cơ sở đánh bạc.

Trung Quốc hành quyết 11 người từ các băng nhóm lừa đảo ở Myanmar - Ảnh 1.

Các thành viên của Lực lượng Biên phòng Karen (BGF) tiến hành kiểm tra tại một nơi làm việc trong một chiến dịch trấn áp hoạt động bất hợp pháp liên quan đến các trung tâm lừa đảo ở Shwe Kokko thuộc thị trấn Myawaddy của Myanmar vào ngày 14.2.2025

Ảnh: AFP

Dù các bị cáo đã kháng cáo bản án nhưng đơn kháng cáo đã bị Tòa án Nhân dân cấp cao tỉnh Chiết Giang bác bỏ vào tháng 11.2015. Tòa án này giữ nguyên bản án ban đầu và chuyển vụ án lên Tòa án Nhân dân Tối cao (SPC) để xem xét theo quy định của pháp luật. Sau đó, SPC đã phê chuẩn các bản án tử hình.

Sau khi xem xét, SPC xác nhận rằng kể từ năm 2015, những tên tội phạm nói trên đã thiết lập nhiều căn cứ hoạt động ở Myanmar để tham gia các hoạt động lừa đảo viễn thông, điều hành các tụ điểm đánh bạc bất hợp pháp và thực hiện các tội ác khác.

Cũng theo SPC, số tiền liên quan đến lừa đảo và đánh bạc vượt quá 10 tỉ nhân dân tệ (hơn 37.000 tỉ đồng). Các băng nhóm này cũng cố ý giết người, hành hung và giam giữ trái phép những người liên quan đến tội lừa đảo, dẫn đến cái chết của 14 công dân Trung Quốc và gây thương tích cho những người khác.

Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã tăng cường hợp tác với các nước láng giềng Đông Nam Á như Thái Lan, Myanmar và Campuchia để trấn áp các hoạt động lừa đảo qua mạng tràn lan trong khu vực.

Myanmar tấn công khu lừa đảo trực tuyến, đánh sập nhà, bắt hơn 300 người

Kết quả là hàng chục ngàn nghi phạm hình sự đã bị đưa về Trung Quốc, theo Reuters dẫn lời các chuyên gia về tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.

Năm ngoái, Bộ Công an Trung Quốc thông báo hơn 7.600 công dân Trung Quốc bị tình nghi đánh bạc trực tuyến và lừa đảo viễn thông đã bị đưa về nước từ Myawaddy, một thị trấn nằm trên biên giới phía đông nam Myanmar giáp với Thái Lan.

