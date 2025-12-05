Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Cảnh sát Anh dùng công nghệ nhận diện khuôn mặt truy bắt tội phạm

Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
05/12/2025 06:16 GMT+7

Hôm qua, chính phủ Anh thông báo sẽ mở rộng việc sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt cho các lực lượng cảnh sát trên toàn quốc nhằm hỗ trợ truy vết tội phạm, theo Reuters.

Công nghệ này hiện đã được Sở Cảnh sát London triển khai, với khoảng 1.300 vụ bắt giữ được thực hiện trong 2 năm qua. Những người bị bắt giữ bao gồm nghi phạm hiếp dâm, bạo lực gia đình và tội phạm nguy hiểm, bên cạnh hơn 100 tội phạm tình dục vi phạm điều kiện quản chế.

Công nghệ nhận diện khuôn mặt hỗ trợ cảnh sát Anh truy bắt tội phạm hiệu quả - Ảnh 1.

Công nghệ nhận diện khuôn mặt được cảnh sát Anh dùng hỗ trợ công tác truy bắt tội phạm

ảnh: Reuters

Sở Cảnh sát London hiện sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt tại những sự kiện đông người như các trận bóng đá và lễ hội lớn nhằm phát hiện các nghi phạm trong danh sách theo dõi. Công nghệ còn giúp cảnh sát điều tra tìm kiếm hình ảnh từ điện thoại di động, chuông cửa gắn camera và CCTV để so sánh với cơ sở dữ liệu hình ảnh những người từng bị bắt giữ.

Chính phủ Anh thông báo sẽ tổ chức cuộc tham vấn kéo dài 10 tuần để thẩm định những lợi ích đến từ công nghệ này, cũng như xác định bất kỳ biện pháp cần thiết nào để đảm bảo sự tin cậy cho công chúng, bao gồm bảo vệ quyền riêng tư. 

Chính phủ Anh cũng đề xuất thành lập một cơ quan giám sát và quản lý việc sử dụng công nghệ trong lực lượng cảnh sát. Tuy nhiên, Big Brother Watch, tổ chức vận động cho quyền tự do của con người có trụ sở London, cảnh báo việc mở rộng công nghệ trên là mối đe dọa lớn cho quyền riêng tư.

Cảnh sát Trung Quốc dùng kính thông minh nhận dạng tội phạm

Nhận diện khuôn mặt công nghệ tội phạm camera
