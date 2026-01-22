Một nha khoa ở TP.HCM bị xử phạt 183 triệu đồng, đình chỉ 3 tháng

Ngày 22.1, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã ban hành nhiều quyết định xử phạt liên quan đến lĩnh vực nha khoa, thẩm mỹ, khám chữa bệnh... Bên cạnh đó, sở này chính thức vận hành hệ thống tiếp nhận và xử lý phản ánh trong lĩnh vực y tế.

Bị phạt vì cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn

Trong đó, điển hình là chi nhánh Công ty cổ phần nha khoa Thế giới Nụ cười (phường Thủ Dầu Một) bị xử phạt 183 triệu đồng. Cơ sở này vi phạm nhiều hành vi: người hành nghề không đăng ký; cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn; sử dụng người không có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh; quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh thiếu nội dung về phạm vi hoạt động chuyên môn.

Với những vi phạm trên, cơ sở bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám chữa bệnh 3 tháng; tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh của người chịu trách nhiệm chuyên môn 2 tháng; buộc tháo gỡ nội dung quảng cáo.

TP.HCM đang trong tháng cao điểm kiểm tra thuốc, mỹ phẩm, khám chữa bệnh ẢNH: DUY TÍNH

Chi nhánh Công ty TNHH Viện thẩm mỹ Quốc tế Royal - Phòng khám chuyên khoa da liễu (phường Tân Sơn Hòa) bị xử phạt 82 triệu đồng.

Cơ sở này cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn; lập hồ sơ, bệnh án nhưng không ghi rõ, đầy đủ. Ngoài ra, cơ sở bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám chữa bệnh 2 tháng; tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh của người chịu trách nhiệm chuyên môn 1 tháng.

Sở Y tế TP.HCM xử phạt 80 triệu đồng đối với hộ kinh doanh The Sen SG - Chăm sóc da. Cơ sở cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động; quảng cáo khám bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động hoặc chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh. Cơ sở bị đình chỉ 18 tháng, buộc tháo gỡ quảng cáo.

Kênh phản ánh sai phạm y tế chính thức

Cùng ngày, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã chính thức đưa vào vận hành Hệ thống tiếp nhận và xử lý phản ánh trong lĩnh vực y tế tại địa chỉ https://xulyphananh.medinet.org.vn/.

Đây là kênh chính thức để người dân, tổ chức gửi phản ánh, kiến nghị liên quan đến hoạt động của các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố.

Theo Sở Y tế TP.HCM, toàn bộ thông tin phản ánh được quản lý tập trung trên nền tảng số, xử lý theo quy trình rõ ràng, có phân công trách nhiệm cụ thể và được theo dõi xuyên suốt từ khâu tiếp nhận đến khi xác nhận kết quả cuối cùng. Các đơn vị liên quan đều được cấp tài khoản để trực tiếp tiếp nhận và xử lý phản ánh trên hệ thống.

Hệ thống tiếp nhận và xử lý phản ánh trong lĩnh vực y tế của Sở Y tế TP.HCM ẢNH: DUY TÍNH

Và việc ứng dụng nền tảng số giúp tăng tính công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian xử lý và tạo điều kiện để lãnh đạo các cấp giám sát, đánh giá hiệu quả giải quyết phản ánh.

Hệ thống có 4 chức năng chính: tiếp nhận phản ánh từ nhiều nguồn, cho phép đính kèm minh chứng; tự động chuyển phản ánh đến đúng đơn vị, phòng chuyên môn phụ trách; theo dõi tiến độ xử lý theo từng trạng thái; và xác nhận kết quả xử lý sau khi hoàn tất, kể cả các trường hợp có ý kiến chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo sở.

Sở Y tế TP.HCM khẳng định mọi phản ánh của người dân đều được tiếp nhận, xem xét nghiêm túc và xử lý đến nơi đến chốn.

Thời gian tới, Sở Y tế TP.HCM sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống, tăng cường tập huấn cho cán bộ phụ trách và gắn kết chặt chẽ việc xử lý phản ánh với công tác kiểm tra, giám sát. Hướng đến mục tiêu xây dựng hệ thống y tế minh bạch, chuyên nghiệp, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo.