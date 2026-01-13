Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vụ 'chuyến xe bão táp' ở Đồng Tháp: Khởi tố, bắt giam thêm tài xế xe tải

Bắc Bình
Bắc Bình
13/01/2026 13:04 GMT+7

Công an tỉnh Đồng Tháp khởi tố, bắt tạm giam thêm tài xế xe tải Lương Văn Quốc liên quan 'chuyến xe bão táp' gây xôn xao trên mạng xã hội mấy ngày qua.

Ngày 13.1, liên quan vụ "chuyến xe bão táp", thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp, đơn vị này đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Lương Văn Quốc (31 tuổi, ngụ P.Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Vụ 'chuyến xe bão táp' ở Đồng Tháp: Khởi tố, bắt giam thêm tài xế xe tải- Ảnh 1.

Tài xế xe tải trong vụ "chuyến xe bão táp" làm việc với ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp

ẢNH: CACC

Bị can Quốc là tài xế điều khiển xe tải trong vụ va chạm dẫn đến màn rượt đuổi nguy hiểm với xe khách của Nhà xe H.H (ở Đồng Tháp) xảy ra tối 7.1 trên tuyến đường dẫn cao tốc TP.HCM – Trung Lương đến Ngã tư Đồng Tâm, gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Trước đó, vào ngày 10.1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với tài xế xe khách là Nguyễn Đức Tín (45 tuổi, ngụ xã Bình Ninh, tỉnh Đồng Tháp) cùng về tội danh trên.

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 7.1, Lương Văn Quốc điều khiển xe tải (chủ phương tiện là một doanh nghiệp ở TP.Hải Phòng) lưu thông trên cao tốc hướng từ TP.HCM về Trung Lương. Trong quá trình di chuyển, xe của Quốc bị xe khách do tài xế Nguyễn Đức Tín điều khiển chuyển làn bất ngờ, gây ra tình huống nguy hiểm ngay trước đầu xe.

Bực tức vì bị tạt đầu, Quốc tiếp tục điều khiển xe bám theo. Khi đến đoạn sắp ra khỏi cao tốc, phát hiện chiếc xe khách trên, Quốc tăng ga vượt lên "nói chuyện" và xảy ra va chạm làm vỡ kính chiếu hậu xe khách. Sau đó, Quốc tăng ga bỏ chạy vào làn đường khẩn cấp để thoát ra khỏi cao tốc.

Lúc này, tài xế xe khách Nguyễn Đức Tín đã lái xe với tốc độ cao, rượt đuổi theo xe tải một đoạn đường dài trên đường dẫn cao tốc. Quá trình rượt đuổi, xe khách đi không đúng phần đường, không giữ khoảng cách an toàn, liên tục đánh võng, chuyển làn và quay đầu xe nhiều lần tại ngã ba trên tuyến đường dẫn cao tốc và đường tỉnh 878.

Vụ 'chuyến xe bão táp' ở Đồng Tháp: Khởi tố, bắt giam thêm tài xế xe tải- Ảnh 2.

25 hành khách trên xe khách H.H đã có trải nghiệm tồi tệ

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Điều đáng nói là thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe khách đang chở 25 hành khách. Màn rượt đuổi bất chấp quy định an toàn giao thông của hai tài xế đã khiến hành khách trên xe hoảng loạn, la hét, và tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người đi đường.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin và các đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, Phòng CSGT đã phối hợp cùng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp khẩn trương xác minh, triệu tập những người liên quan.

Vụ 'chuyến xe bão táp' trên cao tốc: Chuyển cơ quan điều tra

Tin liên quan

Khởi tố, bắt tạm giam tài xế 'chuyến xe bão táp' ở Đồng Tháp

Khởi tố, bắt tạm giam tài xế 'chuyến xe bão táp' ở Đồng Tháp

Bức xúc vì va chạm giao thông, tài xế xe khách ở Đồng Tháp đang chở 25 người đã bất chấp nguy hiểm, lái xe tốc độ cao, quay đầu liên tục để rượt đuổi xe tải. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố tài xế 'chuyến xe bão táp'.

Khám phá thêm chủ đề

đồng tháp chuyến xe bão táp xe khách rượt xe tải khởi tố tài xế
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận