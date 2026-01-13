Vụ 'chuyến xe bão táp' ở Đồng Tháp: Khởi tố, bắt giam thêm tài xế xe tải

Ngày 13.1, liên quan vụ "chuyến xe bão táp", thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp, đơn vị này đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Lương Văn Quốc (31 tuổi, ngụ P.Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Tài xế xe tải trong vụ "chuyến xe bão táp" làm việc với ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp ẢNH: CACC

Bị can Quốc là tài xế điều khiển xe tải trong vụ va chạm dẫn đến màn rượt đuổi nguy hiểm với xe khách của Nhà xe H.H (ở Đồng Tháp) xảy ra tối 7.1 trên tuyến đường dẫn cao tốc TP.HCM – Trung Lương đến Ngã tư Đồng Tâm, gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Trước đó, vào ngày 10.1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với tài xế xe khách là Nguyễn Đức Tín (45 tuổi, ngụ xã Bình Ninh, tỉnh Đồng Tháp) cùng về tội danh trên.

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 7.1, Lương Văn Quốc điều khiển xe tải (chủ phương tiện là một doanh nghiệp ở TP.Hải Phòng) lưu thông trên cao tốc hướng từ TP.HCM về Trung Lương. Trong quá trình di chuyển, xe của Quốc bị xe khách do tài xế Nguyễn Đức Tín điều khiển chuyển làn bất ngờ, gây ra tình huống nguy hiểm ngay trước đầu xe.

Bực tức vì bị tạt đầu, Quốc tiếp tục điều khiển xe bám theo. Khi đến đoạn sắp ra khỏi cao tốc, phát hiện chiếc xe khách trên, Quốc tăng ga vượt lên "nói chuyện" và xảy ra va chạm làm vỡ kính chiếu hậu xe khách. Sau đó, Quốc tăng ga bỏ chạy vào làn đường khẩn cấp để thoát ra khỏi cao tốc.

Lúc này, tài xế xe khách Nguyễn Đức Tín đã lái xe với tốc độ cao, rượt đuổi theo xe tải một đoạn đường dài trên đường dẫn cao tốc. Quá trình rượt đuổi, xe khách đi không đúng phần đường, không giữ khoảng cách an toàn, liên tục đánh võng, chuyển làn và quay đầu xe nhiều lần tại ngã ba trên tuyến đường dẫn cao tốc và đường tỉnh 878.

25 hành khách trên xe khách H.H đã có trải nghiệm tồi tệ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Điều đáng nói là thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe khách đang chở 25 hành khách. Màn rượt đuổi bất chấp quy định an toàn giao thông của hai tài xế đã khiến hành khách trên xe hoảng loạn, la hét, và tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người đi đường.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin và các đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, Phòng CSGT đã phối hợp cùng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp khẩn trương xác minh, triệu tập những người liên quan.